Abordar para bloquear Ormuz: los vídeos de propaganda de EEUU e Irán para mostrar su fuerza en el asalto de buques

Los detalles A pesar de la extensión de la tregua, Donald Trump muestra a sus soldados abordando un petrolero procedente de Irán en el océano Índico. La Guardia Revolucionaria hace lo propio, con un vídeo que parece una producción preparada, con pasamontañas y metralletas.

Donald Trump sigue con su empeño de mantener su contrabloqueo en el estrecho de Ormuz y, por ello, este jueves Estados Unidos ha difundido unas imágenes en las que se muestra a sus soldados abordando un petrolero procedente de Irán. Lo han asaltado en el océano Índico y a pesar de la extensión de la tregua. Este es el ambiente en esta guerra en Oriente Medio, un conflicto en que el bloqueo marítimo no cesa. Tampoco en Ormuz, donde la Guardia Revolucionaria también quiere mostrar su poderío.

Porque Irán también ha asaltado barcos. Un ejemplo se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, en el que se ve cómo una lancha se acerca a un buque mercantil en el estrecho de Ormuz. Rápidamente, sus integrantes, soldados iraníes ataviados con pasamontañas y metralletas, empiezan a subir por la escalera para abordar el portacontenedores. Estas son las últimas imágenes difundidas por la Guardia Revolucionaria y que han sido relatadas en la televisión iraní para informar, según Teherán, de esta supuesta incautación.

Según 'CNN', por los cambios de iluminación o el poco oleaje para esta época del año, parece una grabación preparada y editada. De hecho, en las imágenes siquiera se ve a la tripulación en la cabina de mandos.

"No solo cómo abordan los barcos, es que tenemos imágenes de enjambres de lanchas y realizando esas batidas para atemorizar a buques", ha añadido el director de 'The Political Room', Yago Rodríguez.

Aunque, en las últimas horas, Irán sí que ha disparado contra tres barcos en el estrecho, logrando apoderarse de dos de ellos. Son embarcaciones con banderas de Panamá y Liberia, por lo que para Estados Unidos no supone una violación del alto fuego.

Según EEUU, al menos 31 buques han sido desviados por su ejército. Es más, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha desmentido que el fin de la tregua, como informan 'Axios' y medios israelíes, esté muy cerca. "Sé que ha habido informes de fuentes anónimas que sugieren un plazo de entre tres y cinco días. Eso no es cierto", ha dicho Leavitt.

Así y por el momento, ambos países mantienen sus bloqueos en el estrecho de Ormuz, asfixiando a cada vez más la economía mundial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.