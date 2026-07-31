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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Otro foco de tensión de la inmigración ilegal

Melilla mantiene cerradas sus fronteras en medio de la Operación Paso del Estrecho

Los detalles En la ciudad autónoma de Melilla también se ha intentado la entrada irregular en España. La frontera ha permanecido todo el día cerrada, en medio de la Operación Paso del Estrecho y no se sabe cuándo volverá a abrir.

El centro de protección de menores de La Purísima, el más importante de Melilla.

Cerrado a cal y canto casi durante 24 horas. Todo el día a pleno sol, y en sus coches. "Imagínate, están allí con la que está cayendo, sin apenas ayuda, pasándolo fatal", afirma una persona que espera entrar en España.

Aquellos que forman parte de la operación retorno de vacaciones llegan de noche, aparcan en la misma explanada de siempre y de madrugada comienzan a cruzar, pero ahora la frontera está cerrada sin una fecha concreta de normalidad.

Las autoridades pedían calma, pero eran ellos los que están en la calle durmiendo en los coches, sin agua y con a penas un baño público para todos. Cruz Roja y ONGs de la zona pedían una y otra vez soluciones para intentar hacer más llevadero su inesperado calvario.

El problema es que no son solo ellos. Además, según Delegación de Gobierno 130 personas, cerca de 400, según el presidente Juan José Imbroda, entraron anoche a Melilla. Muchos de los que han llegado son menores de edad, dejando imágenes sobrecogedoras que dejaron un total de 60 personas atendidas en urgencias.

Su rastro todavía permanecía este viernes en el asfalto, y ellos en las calles. Un dispositivo que ha permitido frenar la entrada de migrantes aunque no ha conseguido frenar la alarma social que reconoce tener miedo a lo que ocurra de nuevo esta noche.

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