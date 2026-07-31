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La mayor crisis humanitaria en Ceuta desde 2021

Crisis migratoria

Unos 400 migrantes entran en Melilla en plena crisis migratoria: "Se nota, pero no como en Ceuta"

Los detalles La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo.

Dos migrantes descansan tras saltar la valla de Melilla, a 24 de junio de 2022, en Melilla (España).
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Alrededor de 400 migrantes han entrado en las últimas horas en Melilla en paralelo a la crisis humanitaria que se está viviendo en Ceuta, donde casi 50.000 personas han llegado ilegalmente en una entrada masiva que ha dejado al menos 19 muertos.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, asegura que los intentos de ingreso se han producido tanto por tierra, a través de los dos puestos fronterizos de la ciudad autónoma, como por el mar, rodeando el dique sur. "Han intentado entrar, creo que la Gendarmería marroquí está actuando también, ha colaborado", ha relatado Imbroda en declaraciones a 'COPE'.

El dirigente local asegura que "se ha estado notando un incremento en el mes de julio" en lo que respecta a la presión migratoria en Melilla. No obstante, aclara que "no al nivel de Ceuta".

Imbroda ha destacado también la "actuación ejemplar" de las fuerzas de seguridad: "La actuación de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, que están conjuntamente, es ejemplar, están actuando perfectamente y se ha contenido bastante bien".

España cierra la frontera en Melilla

La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los intentos de entrada se han producido, además de en la frontera de Beni Enzar, por el antiguo paso fronterizo de Barrio Chino, que lleva inoperativo desde la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020.

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