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Entrevista en Al Rojo Vivo

Melchor León (PSOE) asegura que el delegado del Gobierno en Ceuta "estuvo en la llamada" del CNI: "Sabía todo lo que iba a pasar"

El diputado socialista ha señalado en Al Rojo Vivo que el Ejecutivo debería "cesar" al delegado del Gobierno en Ceuta. Además, también ha cargado contra Marlaska, indicando que le parece "repugnante" todo lo que está haciendo.

Melchor León (PSOE) asegura que el delegado del Gobierno en Ceuta "estuvo en la llamada" del CNI: "Sabía todo lo que iba a pasar"

Melchor León, vicepresidente de la Asamblea en Ceuta, ha asegurado que todo lo que ha dicho el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, "es mentira".

En concreto, Pérez Triano ha defendido que él no conocía la llamada de 11 minutos que el CNI mantuvo con su jefe de gabinete. Unas declaraciones que Melchor León desmiente.

"Tenemos constancia de que en esa llamada telefónica también estaba el delegado del Gobierno y que fue por la noche", ha asegurado en Al Rojo Vivo. Además, ha explicado que el CNI se lo comunicó también por WhatsApp.

El socialista ha destacado que Pérez Triano no tiene "credibilidad ni dignidad", por lo que duda que vaya a dimitir. Por tanto, ha pedido al Gobierno que lo cese, recalcando que "sabía lo que iba a pasar".

Durante su entrevista también ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalando que no tiene "ninguna credibilidad". "Me parece repugnante todo lo que está haciendo. Debería haber dimitido", ha zanjado.

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