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Iñaki López no puede ser más claro sobre la resolución del Supremo de la 'ley de nietos': "Asume las tesis de la ultraderecha"

Los detalles El presentador de Más Vale Tarde ha afirmado que "esos ciudadanos son nacionales, pero no podrán votar, algo así como ser ciudadanos de segunda, con sus derechos cercenados".

Iñaki López - monólogo
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"El Tribunal Supremo asume las tesis de la ultraderecha y cree que la 'ley de nietos' puede alterar el resultado electoral". Con esta afirmación ha comenzado Iñaki López a analizar la polémica resolución del Supremo, y ha sentenciado: "Así que deja a ciudadanos españoles sin derecho a voto".

El presentador de Más Vale Tarde ha afirmado que "es la primera vez que esto ocurre desde la dictadura". "Hablamos de un derecho fundamental que en una democracia que va a quedar suspendido. Y hablamos de los nietos de los que tuvieron que huir de España durante el franquismo por qué iban a ser asesinados o encarcelados por su orientación política, sexual, ideología o credo", ha afirmado.

"Esos ciudadanos son nacionales, pero no podrán votar. Algo así como ser ciudadanos de segunda, con sus derechos cercenados", ha asegurado López.

Tras esto, ha señalado que "el ponente de esta suspensión cautelar es Antonio Narváez, tan declarado fan de Feijóo como público detractor del PSOE". "Ha mostrado públicamente con fervor su deseo de que el PP llegue pronto a la Moncloa. Saquen ustedes sus conclusiones", ha agregado.

Mientras, ha apuntado que "la presidenta del Consejo General del Poder Judicial decía ayer que la intención de la justicia ha sido siempre 'trabajar por alcanzar los más amplios consensos, ejerciendo un papel imparcial y neutral, con criterio propio'". "La verdad, queremos creer, magistrada. Aunque a veces nos lo pongan tan difícil, yo le aseguro que queremos creer", ha expresado.

Sobre esto, ha resaltado que se encomienda a "la sabiduría racional del magistrado Joaquin Bosch". Sobre este asunto, el magistrado señaló en Al Rojo Vivo: "Dejar sin el derecho de voto a españoles que tienen la nacionalidad, a mi juicio, es bastante discutible".

"Hay un voto particular discrepante, que es bastante sólido, que cuestiona si el Supremo, sin competencia suficiente, haya podido adoptar este tipo de decisión, que es provisional, pero que de momento si mañana hay unas elecciones influiría en dejar sin poder votar a estos españoles", añadió.

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