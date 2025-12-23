Ahora

Polémica en Madrid

Robe Iniesta se queda sin centro cultural en Carabanchel por la negativa del PP de Almeida

Los detalles Robe Iniesta se quedará, de momento, con un homenaje descafeinado en Madrid. El PP ha frenado la iniciativa de poner su nombre a un centro cultural de Carabanchel con la excusa de "no saber" si el artista así lo querría.

Robe Iniesta, en un concierto
Hay unanimidad en reconocerle como uno de los músicos más influyentes de este siglo, pero Robe Iniesta no dará su nombre a un centro cultural en Madrid. El ayuntamiento rechazó la propuesta de Más Madrid con los votos en contra del Partido Popular. Dicen que antes habría que preguntarle a su familia.

Donde sí habrá homenaje será en la antes sala Sukursal Rock, en el barrio de Carabanchel, hoy convertida en un supermercado. Allí dio Extremoduro su primer concierto en solitario. Era el 8 de noviembre de 1991. A petición de Más Madrid, el ayuntamiento de la capital colocará ahí una placa conmemorativa. Nadie ha dudado en este caso de la necesidad de homenajear al cantante ni a su banda.

Las discrepancias han venido después, cuando el ayuntamiento ha votado la propuesta de un centro cultural en Carabanchel con el nombre de Robe Iniesta.

María Pilar Sánchez, de Más Madrid, ha recordado que el artista siempre había reclamado más centros culturales como motor de los barrios. Incluso Vox, a su manera, ha reconocido que su música está por encima de ideologías. "No sabemos a quién votaba, que seguramente no fuera a Vox, pero no nos importa", decía el concejal de ultraderecha Fernando Martínez. "Este artista podrá gustar más o menos, pero no hay duda de que fue el alma de una de las bandas más influyentes del rock español", señalaba.

Pero la medida no ha salido adelante por el voto en contra de los populares. Según ellos, hay que consultar primero a la familia. "No hemos hablado con su familia y creo que es importante hacerlo", justificaba el portavoz popular Carlos Izquierdo. "Yo no sé si él querría o no un nombre o no al centro", añadía.

Así que Robe Iniesta se quedará, de momento, con un homenaje descafeinado, a la madrileña, un quiero y no puedo.

