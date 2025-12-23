EN CANARIAS
Promesa de curación de enfermedades, drogas y sacrificios animales: así operaba la secta desarticulada en Tenerife
¿Por qué es importante? Se ha detenido a cinco personas, aunque solo el líder de la organización se encuentra en prisión provisional. Además, se ha liberado a varias mujeres que vivían en la casa del gurú y que eran utilizadas como esclavas sexuales.
Resumen IA supervisado
La Policía Nacional ha desarticulado una secta en Tenerife que utilizaba sacrificios de animales y drogas como la cocaína y el estramonio para controlar a sus adeptos y enriquecerse. En los registros, se encontraron evidencias de rituales de santería y se detuvo a cinco personas, incluyendo al líder, que está en prisión provisional. Este prometía curaciones a través de ritos afroamericanos, manipulando y explotando económicamente a sus víctimas. Las drogas anulaban la voluntad de los adeptos, y varias mujeres fueron liberadas de la residencia del gurú, donde eran usadas como esclavas sexuales. El líder enfrenta múltiples cargos, aunque en España no existe legislación específica contra las sectas.
* Resumen supervisado por periodistas.
Sacrificios de animales y drogas como la cocaína o el estramonio, así conseguía la secta que ha desarticulado la Policía Nacional en Tenerife el control sobre sus adeptos y su enriquecimiento económico. En los registros que han practicado los agentes se han requisado desde mechones de pelo hasta figuras y utensilios utilizados en rituales relacionados con la santería. Se ha detenido a cinco personas y el líder se encuentra en prisión provisional.
¿Qué prometía el líder?
El único de los miembros que se encuentra en la cárcel les aseguraba a sus fieles la curación de todo tipo de enfermedades a través de ritos afroamericanos que realizaba con bisutería y diferentes figuras. Con ello, además, conseguía manipular y explotar económicamente a sus víctimas, quienes entraban en una espiral de mucho miedo.
A pesar de que todo era una farsa, en los perturbadores rituales que celebraban se llegaban incluso a sacrificar animales a cambio de importantes sumas de dinero.
Drogas como conductor de la sumisión
Durante sus registros, los agentes han encontrado alijos de cocaína, estramonio o popper los cuales eran utilizados para anular la voluntad de las víctimas. En este sentido, la secta también utilizaba técnicas como la restricción de la ingesta de comida y agua.
Asimismo, como suele ser habitual en estos casos, las investigaciones han servido para liberar a varias mujeres que vivían en la residencia del gurú y que eran utilizadas como esclavas sexuales.
Falta de legislación sobre las sectas
En España es muy difícil catalogar a una organización o grupo como secta porque no existe una ley específica que contemple la persuasión coercitiva -manipulación- como un delito, algo que sí que ocurre en otros países.
No obstante, la Policía no ha tenido dudas en este caso y el líder se enfrenta a cargos por asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, delitos contra la salud pública y falsedad documental.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.