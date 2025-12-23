Promesa de curación de enfermedades, drogas y sacrificios animales: así operaba la secta desarticulada en Tenerife

¿Por qué es importante? Se ha detenido a cinco personas, aunque solo el líder de la organización se encuentra en prisión provisional. Además, se ha liberado a varias mujeres que vivían en la casa del gurú y que eran utilizadas como esclavas sexuales.

La Policía Nacional ha desarticulado una secta en Tenerife que utilizaba sacrificios de animales y drogas como la cocaína y el estramonio para controlar a sus adeptos y enriquecerse. En los registros, se encontraron evidencias de rituales de santería y se detuvo a cinco personas, incluyendo al líder, que está en prisión provisional. Este prometía curaciones a través de ritos afroamericanos, manipulando y explotando económicamente a sus víctimas. Las drogas anulaban la voluntad de los adeptos, y varias mujeres fueron liberadas de la residencia del gurú, donde eran usadas como esclavas sexuales. El líder enfrenta múltiples cargos, aunque en España no existe legislación específica contra las sectas.

Sacrificios de animales y drogas como la cocaína o el estramonio, así conseguía la secta que ha desarticulado la Policía Nacional en Tenerife el control sobre sus adeptos y su enriquecimiento económico. En los registros que han practicado los agentes se han requisado desde mechones de pelo hasta figuras y utensilios utilizados en rituales relacionados con la santería. Se ha detenido a cinco personas y el líder se encuentra en prisión provisional.

¿Qué prometía el líder?

El único de los miembros que se encuentra en la cárcel les aseguraba a sus fieles la curación de todo tipo de enfermedades a través de ritos afroamericanos que realizaba con bisutería y diferentes figuras. Con ello, además, conseguía manipular y explotar económicamente a sus víctimas, quienes entraban en una espiral de mucho miedo.

A pesar de que todo era una farsa, en los perturbadores rituales que celebraban se llegaban incluso a sacrificar animales a cambio de importantes sumas de dinero.

Drogas como conductor de la sumisión

Durante sus registros, los agentes han encontrado alijos de cocaína, estramonio o popper los cuales eran utilizados para anular la voluntad de las víctimas. En este sentido, la secta también utilizaba técnicas como la restricción de la ingesta de comida y agua.

Asimismo, como suele ser habitual en estos casos, las investigaciones han servido para liberar a varias mujeres que vivían en la residencia del gurú y que eran utilizadas como esclavas sexuales.

Falta de legislación sobre las sectas

En España es muy difícil catalogar a una organización o grupo como secta porque no existe una ley específica que contemple la persuasión coercitiva -manipulación- como un delito, algo que sí que ocurre en otros países.

No obstante, la Policía no ha tenido dudas en este caso y el líder se enfrenta a cargos por asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, delitos contra la salud pública y falsedad documental.

