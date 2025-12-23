Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

EN CANARIAS

Promesa de curación de enfermedades, drogas y sacrificios animales: así operaba la secta desarticulada en Tenerife

¿Por qué es importante? Se ha detenido a cinco personas, aunque solo el líder de la organización se encuentra en prisión provisional. Además, se ha liberado a varias mujeres que vivían en la casa del gurú y que eran utilizadas como esclavas sexuales.

Imagen de los objetos requisados a un secta desarticulada en Tenerife
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Sacrificios de animales y drogas como la cocaína o el estramonio, así conseguía la secta que ha desarticulado la Policía Nacional en Tenerife el control sobre sus adeptos y su enriquecimiento económico. En los registros que han practicado los agentes se han requisado desde mechones de pelo hasta figuras y utensilios utilizados en rituales relacionados con la santería. Se ha detenido a cinco personas y el líder se encuentra en prisión provisional.

¿Qué prometía el líder?

El único de los miembros que se encuentra en la cárcel les aseguraba a sus fieles la curación de todo tipo de enfermedades a través de ritos afroamericanos que realizaba con bisutería y diferentes figuras. Con ello, además, conseguía manipular y explotar económicamente a sus víctimas, quienes entraban en una espiral de mucho miedo.

A pesar de que todo era una farsa, en los perturbadores rituales que celebraban se llegaban incluso a sacrificar animales a cambio de importantes sumas de dinero.

Drogas como conductor de la sumisión

Durante sus registros, los agentes han encontrado alijos de cocaína, estramonio o popper los cuales eran utilizados para anular la voluntad de las víctimas. En este sentido, la secta también utilizaba técnicas como la restricción de la ingesta de comida y agua.

Asimismo, como suele ser habitual en estos casos, las investigaciones han servido para liberar a varias mujeres que vivían en la residencia del gurú y que eran utilizadas como esclavas sexuales.

Falta de legislación sobre las sectas

En España es muy difícil catalogar a una organización o grupo como secta porque no existe una ley específica que contemple la persuasión coercitiva -manipulación- como un delito, algo que sí que ocurre en otros países.

No obstante, la Policía no ha tenido dudas en este caso y el líder se enfrenta a cargos por asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, delitos contra la salud pública y falsedad documental.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE se enfrenta a su primer dilema en Extremadura: abstenerse para que Guardiola gobierne en solitario o provocar la entrada de Vox
  2. Donald Trump voló al menos ocho veces en el avión privado de Epstein en la década de 1990
  3. Ábalos pide ahora al Supremo ser juzgado por un jurado popular
  4. Las pensiones mínimas subirán 7% y las no contributivas y el ingreso mínimo, un 11,4%
  5. De Carabanchel a las Cuatro Torres: ya hay más de 30 acampadas de personas sin hogar en Madrid
  6. Robe Iniesta se queda sin centro cultural en Carabanchel por la negativa del PP de Almeida