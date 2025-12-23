De Le Senne en Balears a Fernández en Aragón: las polémicas presidencias de cámaras autonómicas de Vox en busca de visibilidad

El contexto Los de Santiago Abascal ya han aclarado apenas días después de las elecciones en Extremadura que descartan buscar sillones en el gobierno de María Guardiola, aunque sí aspiran a la presidencia de la Asamblea.

Vox, en sus negociaciones con el PP en Extremadura, no busca puestos de gobierno, sino la presidencia de parlamentos autonómicos, lo que les otorga visibilidad e influencia sin el desgaste de gobernar. Ejemplos de esta estrategia son Gabriel Le Senne en Balears, quien protagonizó un incidente al retirar una foto de una luchadora antifranquista, y Susana Suárez Villagrá en Castilla y León, que calificó al gobierno de Sánchez de "golpista". Carlos Pollán, presidente en Castilla y León, se negó a retirar comentarios críticos con el gobierno, pero censuró críticas hacia Vox. Marta Fernández en Aragón también generó polémica al cuestionar a un diputado de IU. Estas acciones muestran una estrategia clara de Vox para presidir parlamentos y aumentar su visibilidad.

Vox en su negociación con el Partido Popular (PP) tras las elecciones en Extremadura no pide puestos en el gobierno, pero sí un cargo importante: la presidencia de los parlamentos autonómicos. Con esta sorpresiva estrategia en la que los políticos ya no quieren poder, sí logran influencia y sobre todo visibilidad.

Prueba de ello, por ejemplo, el presidente del Parlamento de Balears. Allí, Gabriel Le Senne protagonizaba en junio de 2024 un bochornoso momento al advertir a parlamentarias para que retirasen la foto de la pasionaria de Mallorca Aurora Picornell que luchó contra el franquismo y que las socialistas llevaban en las tapas de sus portátiles. Ante la negativa, el de Vox optó por arrancar lo que él calificó como "un folio". Un presunto delito de odio por el que fue procesado y enviado a juicio.

Sin embargo, Le Senne no es el único presidente de cámaras autonómicas de Vox que ha levantado polémica. En noviembre de 2023, la diputada de los de Santiago Abascal Susana Suárez Villagrá clamaba desde la tribuna de las Cortes de Castilla y León contra "un Gobierno golpista de la corrupción, de la dictadura del señor Sánchez y de la represión.

Unas palabras que provocaron que otros parlamentario solicitaran retirar esa intervención del Diario de Sesiones, pero Carlos Pollán, el presidente de la cámara castellanoleaonosa no estaba por la labor: "No voy a retirar ninguna alusión a cualquier ataque que se está produciendo en este país a la Constitución". Incluso, rogó a los parlamentarios que "respeten las expresiones de los demás".

Eso sí, cuando el adjetivo que no gusta es hacia Vox, hacia el partido de Pollán, entonces sí decide que de eso no quede regitro. Ocurrió en 2022, cuando otra diputada castellanoleonesa criticaba a un compañero de partido de Pollán asegurando que "como buen fascista, ni practica ni cree en la democracia". Osea, cuando no pueden callar al que no quieren oír.

Ahora bien, las pilladas por micros abiertas también han hecho ganar visibilidad a presidentes de cámaras de Vox. En este caso se trata de la de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, quien mientras escuchaba el pasado mes de octubre al diputado de Izquierda Unida (IU) Álvaro Sanz, preguntaba a su compañero de mesa "¿se droga?".

En definitiva, todas actuaciones en distintas cámaras autonómicas que revelan una estrategia clara de los de Abascal: presidir los parlamentos autonómicos sin en el desgaste de la gobernabilidad, pero con gran visibilidad y capacidad de influencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.