De Carabanchel a las Cuatro Torres: ya hay más de 30 acampadas de personas sin hogar en Madrid

El contexto Un equipo de informativos laSexta ha recorrido diez de los 30 asentamientos que hay en la ciudad de Madrid para comprobar las condiciones en las que viven estas personas y cuál es su realidad.

La ciudad de Madrid enfrenta un aumento en el número de campamentos de personas sin hogar, superando los 30. El perfil de los residentes ha cambiado, predominando ahora migrantes y desempleados sobre personas con adicciones. El Ayuntamiento ha incrementado el personal de atención en la calle de 40 a 60 personas. En lugares como Madrid Río, la Catedral de la Almudena, La Latina y cerca de las cuatro torres, se observan asentamientos. Los vecinos no perciben inseguridad, sino una falta de servicios sociales adecuados. Los afectados, como Nasardín y Amine, buscan estabilidad y trabajo, enfrentando dificultades por la falta de documentación.

La cantidad de campamentos de personas sintecho que hay en la ciudad de Madrid cada vez es mayor. En la actualidad hay más 30 y el perfil de las personas que viven en estos asentamientos ha cambiado, cada vez son más las personas migrantes o que se han quedado sin trabajo y menos las que tienen enfermedades y grandes adicciones. Ante esta situación, el Ayuntamiento se ha visto obligado a ampliar el personal de calle que les atiende.

Uno de ellos se encuentra en el parque de Madrid Río, donde adentrándose un poco en sus jardines se pueden encontrar muchas tiendas de campaña. En ellas vive gente como Nasardín quien lleva seis meses allí y que ha explicado que "antes vivía en un piso" con su familia, pero tras una discusión se marchó. Asimismo, ha indicado que cuando les desalojen de allí buscarán y se irán "a otro sitio".

Otra de estas acampadas se encuentra en los jardines que hay detrás de la Catedral de la Almudena. En este enclave, un sin techo ha levantado un refugio a pocos metros de un bar abandonado y ha aseverado que "hay gente buena que te carga el móvil, te da dinero o comida y plásticos para resguardarte de la lluvia".

A pocos kilómetros de allí, en pleno barrio de La Latina, se pueden localizar otras siete tiendas. Aquí trata de buscarse la vida Kaleb que solo cuenta con un saco de dormir y una enorme pena por la guerra que asola su país: Etiopía. "Quiero estar bien primero y, cuando me sienta bien, trabajar", ha asegurado.

Más al norte, a pocos metros de las Cuatro Torres, hay otro asentamiento. En este punto duerme Diego con su perro, que ha confirmado una realidad patente: "En este parque casi no había nadie y ahora acá y hacia allá hay varios. Hay bastante gente".

Tan solo en la ciudad de Madrid hay más de 30 asentamientos como estos y ante esta realidad el Ayuntamiento se ha visto obligado a ampliar de 40 a 60 el personal de los equipos de calle que atiende a estas personas, las cuales cada vez son más sin papeles y menos con adicciones.

Este es el caso de Amine o Adayabarg, quienes han levantado un campamento en la zona de Lucero. El segundo llegó a vivir "en una habitación durante un mes", aunque le acabaron echando por no poder hacer frente a los pagos. "Estoy buscando trabajo, pero sin papeles nada", ha agregado.

Por su parte, los vecinos de la zona han afirmado que a ellos no les supone un problema de seguridad su presencia, sino que más bien es "una vergüenza que esta gente tenga que vivir en estas condiciones porque no hay servicios sociales suficientes". Porque para inseguridad la que sienten estas personas al no saber cuando podrán volver a dormir entre cuatro paredes.

