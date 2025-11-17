Rufián muestra a Mazón fotos de las víctimas y relata su dolor: "¿Dónde estaba usted? No me mienta a la cara"

¿Qué ha dicho? El portavoz de ERC ha señalado que ojalá Mazón "pague con cárcel lo que ha hecho", preguntándole si no le sale "pedir perdón" sin tener que leer una frase "que le han escrito".

Gabriel Rufián ha sido contundente contra Carlos Mazón en la comisión de investigación sobre la gestión de la DANA en el Congreso. El portavoz de ERC mostró fotografías de las víctimas, cuestionando al presidente en funciones de la Generalitat sobre su respuesta a los familiares y acusándolo de mentir. Mazón intentó defenderse diciendo que no supo de las pérdidas humanas hasta la madrugada, lo que provocó la indignación de Rufián, quien le acusó de falsear la verdad. Rufián pidió a Mazón que pidiera perdón sinceramente y criticó su actuación, tildándolo de "inútil, mentiroso, incapaz, homicida y psicópata", deseándole consecuencias legales.

Gabriel Rufián se ha mostrado muy duro contra Carlos Mazón durante su interrogatorio en la comisión de investigación por la gestión de la DANA en el Congreso.

El portavoz de ERC ha ido sacando durante su intervención diferentes fotografías de algunas de las 229 víctimas de ese día en la Comunidad Valenciana, relatando su dolor. "¿Quiere decirle algo a estos familiares?", le ha preguntado en más de una ocasión. "¿Dónde estaba usted? No me mienta a la cara", le ha pedido.

Por su parte, Carlos Mazón ha intentado intervenir destacando que no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta "entrada la madrugada", una afirmación que ha provocado la indignación de Rufián. "Está mintiendo flagrantemente. Había vídeos, había noticias y había previsiones días antes. Miente usted", le ha espetado, negándose a seguir escuchándole.

De esta forma, ha continuado relatándole más casos que sucedieron mientras él estaba comiendo en El Ventorro. Momento en el que el 'popular' ha intervenido para preguntarle cómo sabía la hora de cada víctima, intentando seguir defendiendo su versión de que él en esos instantes todavía no tenía constancia de lo que ocurría.

"Está en un auto judicial, ¿lo está dudando?", le ha preguntado Rufián al ver cómo intentaba poner en duda el momento en el que sucedieron los hechos que estaba narrando. "No le eche más jeta", ha insistido.

El portavoz de ERC le ha preguntado a Mazón si realmente quiere pasar así a la historia, indicándole si no quiere pedir perdón a las víctimas "sin leer una frase que le han escrito". "Usted no es el único responsable. Se come el marrón porque se lo ha ganado. El responsable es su partido y Vox", ha asegurado, mientras el ya dimitido president se intentaba defender destacando que él ha sido "el único" que ha "pedido perdón".

Una dura intervención en la que Carlos Mazón también ha intentado justificar que se cambiase de ropa aclarando que él, "cuando tiene frío", se pone "un jersey". "¿Lleva un jersey en la mochila para cambiarse en octubre? ¿Se cree que soy idiota? Se está retratando", le ha recriminado Rufián.

El portavoz de ERC ha finalizado su interrogatorio acusando al 'popular' de ser "un inútil, mentiroso, incapaz, homicida y psicópata", deseándole que pague con "cárcel" todo lo que ha hecho y que el pueblo valenciano "les deje de votar".

