Carlos Mazón decidió rechazar la ayuda que Pedro Sánchez le ofreció el día de la DANA, pasadas las 22:00 horas. El presidente de la Comunidad Valenciana le aseguró en ese momento que estaba todo bajo control, agradeciéndole la propuesta.

Esta información, publicada por elDiario.es, vuelve a poner en evidencia el relato que Mazón ha estado realizando estos días sobre lo ocurrido el día de la DANA, y es que durante estos días el presidente de la Comunidad Valencia ha estado acusando al Gobierno, y también a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de haber tardado en reaccionar.

Sin embargo, según el medio citado, Sánchez se puso en contacto con él pasadas las 22:00 horas de ese día, cuando todavía se encontraba de viaje de Estado en la India, poniéndose a su disposición para colaborar y preocupándose por la situación.

Unas palabras a las que Mazón contestó enseguida tranquilizando al presidente. Un mensaje que contrasta con lo que realmente estaba sucediendo, y es que en ese momento ya estaban varios municipios de Valencia completamente inundados.

De hecho, para ese momento el Centro de Coordinación Operativa Integrada ya había enviado una alerta masiva a todos los teléfonos móviles, un aviso que también llegó tarde para la mayoría de los afectados.

Esta decisión de rechazar la colaboración de Sánchez se une a las otras decisiones que Mazón tomó durante esa noche y que evidencian la pésima gestión que se hizo de la DANA. Por un lado, llegó tarde a la reunión de CECOPI por estar en una comida con una periodista. Además, también se demoró en responder a las llamadas de la ministra Teresa Ribera.

Génova ve a Mazón como un "activo tóxico"

La cúpula del PP tiene claro que Carlos Mazón es un "activo tóxico" y que no puede seguir al frente de la Generalitat Valenciana. En privado, los 'populares' reconocen que es imposible que salga de esta, pero también creen que ahora mismo no es el momento de que caiga, en plena fase de reconstrucción tras la DANA, y que no puede caer solo. En público, entretanto, Alberto Núñez Feijóo hace malabares para no dejarle caer todavía, pero sin llegar a respaldar su negligente gestión.

Por su parte, el presidente valenciano ha asumido errores por primera vez desde que el 29 de octubre la DANA golpeo la Comunidad Valenciana. Pero son errores compartidos, y deja entrever que remodelará su Gobierno.

"Va a tener que llegar un momento (...) en el que todas las administraciones revisemos nuestra actuación. Hay que asumir que se pueden haber cometido errores", ha confesado en una visita a Torrent. "Estamos trabajando para adecuar toda la estructura del gobierno de la Generalitat valenciana a la labores de reconstrucción", ha añadido.