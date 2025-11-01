Mazón estaría barajando su dimisión y convocar elecciones anticipadas o investir a su mano derecha

Los detalles La información, adelantado por 'El Mundo'0, llega después de conocerse que el 'popular' habría tenido conocimiento de las inundaciones en Utiel durante su comida con Maribel Vilaplana el 29-O.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, podría dimitir y convocar elecciones anticipadas o nombrar a su mano derecha, según 'El Mundo'. Esteban Urreiztieta, subdirector del diario, afirmó que el Partido Popular debate internamente estas opciones, considerando el riesgo de elecciones anticipadas por su estrecha competencia con el PSOE. Simultáneamente, 'Levante-EMV' informó que Mazón conoció las inundaciones en Utiel durante una comida con la periodista Maribel Vilaplana, quien le mostró un vídeo del suceso. Vilaplana, citada a declarar sobre la gestión de la DANA, está hospitalizada, lo que podría afectar su testimonio. Anteriormente, ya fue hospitalizada por la presión mediática.

Carlos Mazón estaría barajando dimitir como president de Generalitat Valenciana y convocar elecciones anticipadas o investir a su mano derecha, según publica 'El Mundo' y ha afirmado su subdirector, Esteban Urreiztieta, en La Roca.

"El president de la Generalitat Valenciana ya ha trasladado ese planteamiento de que", ha señalado Urreiztieta, a lo que ha añadido que "en el Partido Popular se está debatiendo en estos momentos internamente al más alto nivel qué fórmula se podría adoptar".

Entre las opciones que sopesa Mazón, según el subdirector de 'El Mundo', estarían las "elecciones anticipadas, con el riesgo que conlleva, o bien investir a su segundo". Sin embargo, "desde las estructuras del partido en la Comunitat Valenciana consideran que una convocatoria de elecciones anticipadas sería una operación de altísimo riesgo por el estrecho margen que tienen con el Partido Socialista", ha apuntado el periodista, al tiempo que ha subrayado que "en una campaña electoral puede pasar cualquier cosa".

Esta información se ha publicado coincidiendo con otra de gran trascendencia. Y es que según ha adelantado 'Levante-EMV', Carlos Mazón habría tenido conocimiento de las inundaciones en Utiel durante su comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro el pasado 29 de octubre de 2024. Habría sido la propia periodista quien habría mostrado al político del PP un vídeo que le llegó de las inundaciones en la localidad valenciana.

En concreto, el vídeo mostrado era uno que la televisión autonómica À Punt emitió en el informativo de mediodía y colgó en sus redes sociales y que contaban con las impresiones del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, quien lamentaba el desbordamiento del río Magro, una situación que causó la muerte de seis personas en la localidad.

Precisamente, Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la fatídica DANA, se ha trasladado a un centro médico este sábado, según ha avanzado el diario 'Las Provincias'. La comunicadora, que está citada a declarar como testigo este lunes en la investigación por la gestión de la DANA estaría a la espera de diagnóstico tras sufrir una indisposición.

Esto podría poner en riesgo su declaración, ya que si el lunes continúa en el hospital, tendría que presentar un informe ante la instructora para evitar presentarse en el juzgado, aunque la decisión final corresponde a la magistrada.

Lo cierto es que Vilaplana ya afirmó en una carta abierta en septiembre que la presión y los comentarios públicos por su encuentro con el president de la Generalitat mientras decenas de valenciano morían en la gota fría del 29 de octubre ya le habían provocado un ingreso hospitalario.

