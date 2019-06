Martínez-Almeida: "Va a haber amnistía para todos los multados en Madrid Central si hubo algún fallo"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha asegurado que están en negociaciones para que Vox tenga puestos en las Juntas de Distrito y apunta que el acuerdo programático con la formación de Abascal lo cerró "cinco minutos antes".

En una entrevista en Onda Cero, Martínez-Almeida ha anunciado que habrá una "amnistía" para "todos los multados en Madrid Central" si ha habido algún fallo en la sanción. "Para quien fuera multado con razón será sancionado por el marco normativo que había con el anterior gobierno", ha añadido.

Además, apunta que harán un estudio para hacer un túnel en la Gran Vía. "Haremos el estudio para ver si hay viabilidad y luego juzgaremos".

Martínez-Almeida "no ve con buenos ojos" abstenerse para que gobierne Pedro Sánchez e insiste en que el líder del PSOE "no es de fiar"."Es difícil que nos pida sentido de estado quien no lo tuvo. Sánchez no es de fiar".

El alcalde de Madrid no descarta volver a plantear unos Juegos Olímpicos, aunque asegura que aún estamos en fase preliminar.