El cambio de posición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre su solución al conflicto catalán ha agitado este fin de semana al PP. La revelación de que la dirección nacional del PP estudió durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía antes de descartarla y de que Feijóo estaría abierto a un indulto condicionado a Carles Puigdemont ha sacudido al PP a una semana de las elecciones gallegas.

El PP estudió jurídicamente la ley de amnistía antes de rechazarla en el marco de los contactos con Junts y que Feijóo contempla indultos condicionados a que los independentistas sean juzgados, expresen arrepentimiento y haya una reconciliación "real", que para el PP implica la renuncia al referéndum ilegal y a la independencia por la vía unilateral. Feijóo dio este domingo explicaciones sobre estas informaciones, que trasladaron fuentes del PP, sin negar con sus palabras la veracidad de lo publicado. Así, en declaraciones a los periodistas en Ferrol, ha sostenido: "He dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones: porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Y ha agregado: "Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto".

Una palabras con las que Feijóo ha intentado calmar las aguas en el propio PP. La mayoría de dirigentes territoriales han optado por guardar silencio acerca de lo publicado, al menos hasta el momento. Entre quienes no se han pronunciado figura el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, que fue la voz más crítica con la decisión de contactar con Junts ante la investidura de Feijóo. Hay autonomías donde se esperaba con expectación las palabras de Feijóo.

Fuentes de un Gobierno regional han indicado a EFE que el líder del PP ha sabido explicar de forma contundente que no se negoció la amnistía con Junts, disipando dudas. Sin embargo, también hay exdirigentes que consideran un error que en campaña se haya revelado que el PP estudió la amnistía, aún cuando no llegase a negociarla, porque es algo difícil de entender para votantes que llevan meses movilizándose en la calle contra esta medida. En la dirección nacional otras fuentes admiten que, si bien no hay preocupación, la polémica obliga a gestionar y dar explicaciones en un contexto electoral.

Además, varias fuentes contactadas por EFE coinciden en apuntar que las informaciones publicadas suponen una baza para el PSOE y para la izquierda en la recta final de la campaña de las gallegas, algo se reconoce también en el PP gallego. En el partido hay voces que apuntan además al hecho de estas revelaciones se hayan conocido después de que Puigdemont sostuviese en una carta enviada a eurodiputados que si hubiera permitido la investidura de Feijóo no se le estaría investigando por un delito de terrorismo ni se abriría la puerta a hacerlo por el de alta traición, y que finalizaba señalando que de eso hablarán "cuando toque" y que "todo se sabrá".

Varios cargos del PP consultados por Europa Press han coincidido en expresar su desconcierto e incredulidad ante el hecho que la dirección nacional del PP esté "enredada" con el indulto al expresidente catalán Carles Puigdemont en plena campaña gallega. De hecho, algunos temen que este "error" pueda tener consecuencias en la estrategia del candidato del PP, Alfonso Rueda, para revalidar la Xunta de Galicia.

"Estas cosas sería mejor que no ocurrieran", ha señalado un cargo territorial del PP. "Yo no lo he entendido. Estamos a mitad de campaña", asegura otro veterano dirigente del partido. "Está claro que es mejor hablar de Marlaska y del campo", subraya un diputado nacional. "Estoy alucinado y sorprendido", resume un senador.

Son algunos de los comentarios que han expresado en privado dirigentes del PP y que resumen la "perplejidad" que ha recorrido las filas del PP ante las informaciones recogidas por varios medios de comunicación acerca de que, según fuentes del PP, Feijóo estaría abierto a un indulto a Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral. Según las mismas fuentes, el partido habría estudiado el encaje de una posible amnistía durante las negociaciones para la investidura de Feijóo aunque la habría descartado en "24 horas".