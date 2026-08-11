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el ático de Ayuso

A vueltas con el ático del Gobierno de Ayuso: el PP habla de "hipocresía del PSOE" y los socialistas ven un claro "pelotazo"

Los detalles Al PP no le ha gustado que el PSOE madrileño anunciara que se personará como acusación particular en las denuncias por el ático que supuestamente iba a utilizar la presidenta madrileña.

A vueltas con el ático del Gobierno de Ayuso: el PP habla de "hipocresía del PSOE" y los socialistas ven un claro "pelotazo"
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Al PP no le ha gustado que el PSOE madrileño anunciara que se personará en las denuncias por el ático que supuestamente iba a utilizar Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas, mientras tanto, ven un claro pelotazo frustrado al hacerse público.

Por un lado, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha señalado que "la Justicia será quien investigue, desde luego que con el rigor que el asunto merece, un intento de pelotazo, uno más por parte de la señora Díaz Ayuso, que es absolutamente impresentable".

Y, por otro, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha dicho: "Pensé que el PSOE estaba en contra de la acusación popular y la acusación particular, ahora parece que para este caso no lo está. Bueno, la hipocresía del PSOE".

Martín, además, ha agregado que "la señora Díaz Ayuso quiso comprarse, o que le compráramos, mejor dicho, un ático en frente del de su madre y hacerlo pasar por algo que no estaba sucediendo".

Así se han pronunciado ante la polémica por el escándalo de la compra de un ático de 6,3 millones de euros que la Comunidad de Madrid justificó que era para usarlo de "oficina temporal" para Ayuso mientras se realizaban obras en la Real Casa de Correos. A pesar de que, tal y como se refleja en uno de los anexos del expediente de venta, su uso principal es residencial, no de oficina.

Un juzgado de Madrid investiga ya cinco denuncias. Además de la remitida por la asociación Iustitia Europa, la Fiscalía ha recibido otras cuatro denuncias —tres de particulares y la del PSOE anunciada la semana pasada— por este asunto.

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