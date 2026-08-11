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Polémica compra

Antonio Maestre considera "un teatrillo" las obras en la sede de la CAM: "En ningún caso va a justificar esa compra de un ático"

El periodista expone que las obras que se van a llevar a cabo en la Real Casa de Correos no van a ser lo suficientemente relevantes.

El periodista expone que las obras que se van a llevar a cabo en la Real Casa de Correos no van a ser lo suficientemente relevantes.

A las polémicas en torno al ático de Isabel Díaz Ayuso se ha sumado una nueva: las reformas en la sede de la Comunidad de Madrid de la Puerta del Sol, asignadas a dedo. Antonio Maestre indica que "todo hace prever que esta licitación se hace para intentar justificar la compra que se hizo en abril".

"Lo que están haciendo es dar patadas adelante para intentar justificar que esa compra, en algún caso, estuvo justificada", añade el periodista. "Quieres decir que están montando un teatrillo, a posteriori, para justificar de dónde venía la compra del aticazo", señala Marina Valdés.

"Claro", responde Maestre. "¿Sabes lo que va a pasar?", plantea, "que unas obras en la Real Casa de Correos, que sean tan relevantes como para que justificasen algo así, no lo vamos a ver". "Lo que va a ocurrir es que no las vamos a ver esas obras de tal calado", añade.

El periodista considera que están intentando "empastar un tipo de justificación para salir adelante, que les sirva para los suyos, pero, en ningún caso, va a justificar esa compra de un ático enfrente de la casa de su madre".

Maestre señala que "todo estaba premeditado desde octubre de 2025 cuando hicieron esa previsión desde el Consejo de Gobierno de nueve millones de euros a Planifica Madrid". "Cuando todas las piezas encajan tan bien, sale la imagen diáfana", concluye.

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