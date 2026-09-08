Marlaska anuncia dos nuevos centros de triaje en Ceuta y Melilla: promete una "evolución muy favorable" en el proceso que no hará renovar el mando único

Los detalles El ministro ha visitado el nuevo CATE habilitado en Ceuta y ha afirmado que en los próximos días se habilitarán en la ciudad autónoma 20 puestos adicionales para la Oficina de Asilo y Refugio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Ceuta, con capacidad para 400 migrantes, donde se realizarán labores de reseña, triaje y formalización de asilo. Anunció la construcción de dos CATE permanentes en Ceuta y Melilla, con capacidad para 800 migrantes cada uno, financiados con fondos de la UE. Además, se han dispuesto 11 nuevos funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio y se trasladaron 78 agentes de Policía Nacional. Marlaska destacó la empatía de la población ceutí y subrayó la preocupación del Gobierno por la seguridad ciudadana.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha visitado este martes en Ceuta el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), que tendrá capacidad para 400 migrantes. En ese espacio se realizarán "labores de reseña, triaje y la formalización de la petición de asilo". Asimismo, ha anunciado la construcción de otros dos CATE permanentes, uno en Ceuta y otro en Melilla, que tendrán capacidad para 800 migrantes cada uno.

Aunque no ha querido dar una fecha para el fin de la crisis de Ceuta, el ministro ha asegurado que en los próximos días "vais a ver día a día una evolución muy favorable de los procesos de triaje y resolución de demandas de protección internacional" gracias a la dotación de los nuevos espacios. Por ello, se ha mostrado "convencido de que no será necesario renovar el mandato del mando único".

Según ha explicado el ministro en una rueda de prensa, el establecimiento del CATE de Ceuta "fue previsto con anterioridad a la emergencia de la crisis surgida en julio, ante una realidad que se venía observando del incremento de entradas irregulares".

En lo que respecta a los otros dos CATE que se instaurarán en Ceuta y Melilla, Marlaska ha indicado que se financiarán con fondos de la UE aunque "se van a empezar las obras ya", sin esperar a que llegue el dinero.

Concretamente, ha afirmado que el Gobierno ha solicitado 32 millones de euros de las Ayudas a las Emergencias del Fondo de Gestión de Fronteras y Políticas de Visado de la Unión Europea para "las labores de emergencia y ampliación del espigón".

También, para la instalación de "más medios tecnológicos para la protección de la frontera de Ceuta y Melilla" y el establecimiento de los CATE, que cuestan 4,5 millones cada uno.

Refuerzo de los efectivos

En lo que respecta al refuerzo de efectivos para solventar la crisis que vive Ceuta, el ministro ha explicado que ya se han dispuesto 11 funcionarios más de la Oficina de Asilo y Refugio. Asimismo, ha señalado que "en las próximas semanas se habilitarán 20 puestos adicionales para la Oficina de Asilo y Refugio".

De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha comentado que ya se han trasladado 78 agentes de Policía Nacional, principalmente de Extranjería (60) y Policía Científica, "como complemento a las labores necesarias" en la ciudad autónoma.

También ha puesto de relieve que "la seguridad ciudadana es una preocupación máxima" para el Gobierno. En ese sentido, ha recordado que antes del 30 de julio ya se había incrementado el número de efectivos de la Guardia Civil. "Desde entonces, se han incorporado más de 550 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional", ha apuntado.

El ministro ha reconocido "el comportamiento, la actitud y el talante de la población ceutí. La entereza y empatía que ante una situación de complejidad está manteniendo".

"Entendemos el sentimiento de inseguridad subjetiva, pero también sabe la sociedad ceutí que esa es nuestra preocupación máxima. En los últimos años, las ratios objetivas de criminalidad han descendido de una forma muy importante. Hasta 2020 se encontraba 7 puntos por encima de la media nacional, hasta julio era 7 puntos inferior a la media", ha declarado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido