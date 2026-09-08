Vivas pide a la UE que "se implique" en el retorno de todos los migrantes a Marruecos y una presencia permanente en Ceuta

Los detalles El presidente de Ceuta también ha reclamado ayuda económica para las obras de infraestructura que necesita la ciudad y que se reconozca su "situación de extrema singularidad".

La Comisión Europea enviará técnicos a Ceuta para evaluar la crisis migratoria, tras la solicitud del presidente Juan Jesús Vivas, quien ha pedido la implicación de Europa en el retorno de migrantes a Marruecos y una presencia permanente en la ciudad. Vivas, acompañado por miembros del Partido Popular en Bruselas, ha exigido una respuesta contundente de la UE hacia Marruecos por su uso de la presión migratoria y ha solicitado un estatus especial para Ceuta. Además, ha instado a la UE a financiar mejoras en la infraestructura fronteriza y ha abogado por la presencia de Frontex y la Agencia Europea de Asilo en la ciudad.

La Comisión Europea enviará a finales de esta semana técnicos para analizar la [[LINK:INTERNO|||Article|||6a9fcce5caaa5500071148d7|||situación en Ceuta﻿]], tras la petición del presidente Juan Jesús Vivas, que este martes ha reclamado que Europa se involucre para resolver la crisis que vive en su ciudad.

"Le vamos a pedir que se implique mediante el retorno a Marruecos de todas esas personas, instando al Gobierno de España para que tengamos una fecha concreta de retorno. (...) También que haya una presencia permanente de Europa en Ceuta". De esta manera se ha pronunciado el presidente de la ciudad autónoma en una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo en Bruselas.

Vivas ha estado acompañado de la plana mayor del Partido Popular en Bruselas, entre los que estaban la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el jefe de la delegación española, Esteban González Pons.

Reclama una respuesta "contundente"

Entre sus peticiones ha estado una respuesta "contundente" de la Unión Europea a Marruecos tras su uso de los controles fronterizos y de la presión migratoria contra la integridad territorial de Ceuta y que la ciudad autónoma tenga un estatus especial en la UE que le permita afrontar su singularidad y retos.

"Nosotros somos los vecinos, somos los mayores interesados en que las relaciones entre la UE y Marruecos sean fructíferas y de colaboración, pero la realidad no se puede negar, Marruecos dos veces ha utilizado el control fronterizo y autorizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, España y Europa", ha declarado.

Vivas ha incidido en que la actitud de Rabat "no se puede consentir y tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa".

"(Hay que decirle) a Marruecos que si queremos una política de cooperación tenemos que partir del respeto y el respeto empieza por respetar nuestras fronteras y la integridad territorial", ha añadido.

El presidente de Ceuta ha subrayado que Rabat "ha conseguido poner en evidencia que la frontera está en sus manos y que, por tanto, está en cuestión la integridad territorial de Ceuta, de España y Europa" y ha acusado al país de ejercer un "acoso y derribo" y de asfixiarla económicamente.

Situación de singularidad

En este sentido, Vivas ha urgido también a que la Unión Europea reconozca la "situación de extrema singularidad" de la ciudad "en forma de condicionantes, de limitaciones, de dificultades y amenazas" y ha sugerido la creación de un estatus especial que aborde las ayudas de Estado, valide el régimen económico y fiscal especial de Ceuta y le abra la puerta a una mayor financiación comunitaria.

Además, se ha mostrado favorable a la presencia permanente en Ceuta de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo. Asimismo, ha pedido que la Unión Europea contribuya financieramente a las obras necesarias para blindar la frontera con Marruecos.

Ayuda para la infraestructura

En cuanto a la ayuda europea para ese refuerzo de la infraestructura física entre Marruecos y Ceuta, Vivas ha estimado que no es un coste "inalcanzable" para las capacidades presupuestarias de España, pero lo ha considerado también "un asunto de Europa".

"Europa tiene que contribuir en esas obras de infraestructura, que se tendrían que haber llevado a cabo hace mucho tiempo pero que ahora son inexcusables, que permitan el blindaje de la frontera junto con la dotación de los medios y recursos materiales, humanos y tecnológicos que sean necesarios", ha esgrimido.

El presidente de Ceuta ha iniciado este martes un viaje de trabajo en Bruselas en el que se verá con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner; la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica; el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido