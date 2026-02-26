María Jesús Montero se equivoca y vota en contra de las ayudas a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha protagonizado este jueves uno de los ya típicos errores a la hora de votar en el Congreso. Se ha equivocado de botón y ha votado en contra de la aprobación de las ayudas a los afectados y víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Pese a ello, la votación ha salido adelante con 349 votos a favor y solo uno en contra. Sí, el de la vicepresidenta.

Al conocer el recuento, ha llegado la sorpresa. En la pantalla donde se mostraban los resultados había un punto rojo que señalaba que alguien del hemiciclo había votado "no". Solo un diputado estaba en contra y, sorprendentemente, era Montero. Rápidamente, se ha aclarado que todo ha sido fruto de una confusión.

Sobre todo, después de que las cámaras del Congreso apuntaran directamente hacia la bancada socialista, mostrando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sentado junto a María Jesús Montero y Yolanda Díaz.

Ha sido entonces cuando Montero ha sido consciente de su error y se ha echado a reír. No se lo creía. Al menos, este error, el voto negativo de la vicepresidenta, no ha supuesto la caída de las ayudas.

Finalmente, este jueves se ha aprobado en el Congreso de los Diputados este decreto-ley que establece ayudas para los afectados de los últimos trágicos accidentes ferroviarios. En concreto, 216.000 para las familias de los fallecidos y 252.000 euros para los heridos con lesiones muy graves.

La norma establece que los familiares de los 47 fallecidos recibirán, en un plazo inferior a tres meses, un total de 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros son de ayuda directa del Estado, exenta de IRPF y no reembolsable, otros 72.000 de anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más del seguro obligatorio.

Por su parte, los 164 heridos tendrán ayudas directas que van desde los 2.404 a los 84.141 euros y que también se triplican con anticipos y seguros, hasta alcanzar los 252.000 euros en los casos más graves.

En el debate previo a la votación, todos los grupos parlamentarios han dado muestras de respeto, pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias. No obstante, mientras que los grupos más cercanos al Gobierno han pedido celeridad en la investigación de las causas, la oposición ha vuelto a reclamar la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

