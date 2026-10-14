Margarita Robles será la dos de Sánchez y Félix Bolaños el tres en las listas del PSOE para el 29N

Los detalles El presidente del Gobierno respalda así a la ministra de Defensa tras las críticas recibidas por la crisis migratoria en Ceuta y su choque de versiones con Grande-Marlaska.

Margarita Robles será la número dos de Pedro Sánchez en las listas del PSOE por Madrid para las elecciones del 29 de noviembre. Sánchez reafirma su confianza en la ministra de Defensa, pese a las críticas por el papel del CNI en la crisis migratoria de Ceuta. Félix Bolaños ocupará el tercer puesto, seguido por Pilar Sánchez Acera y Fernando Grande-Marlaska. En otras circunscripciones, José Manuel Albares liderará en Cádiz, Jordi Hereu en Barcelona, y Óscar Puente en Valladolid. Francina Armengol encabezará la lista por Baleares, mientras que Milagros Tolón y Isabel Rodríguez liderarán en Toledo y Ciudad Real, respectivamente.

Margarita Robles será la número dos de Pedro Sánchez en las listas del PSOE por Madrid de cara al 29-N. El presidente del Gobierno ha vuelto a apostar por la ministra de Defensa, como ya hiciera en las elecciones de junio de 2016. De este modo, Sánchez respalda a una de sus ministras estrella tras las numerosas críticas que recibió tanto en el PSOE como fuera del partido por el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la crisis migratoria acontecida en Ceuta los días 30 y 31 de julio, lo cual dio pie a un choque de versiones con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que planteó en público que el CNI sí que alertó del riesgo de una entrada masiva.

Además, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, será el número tres del PSOE en las listas por la circunscripción de Madrid, puesto que ya ocupó en 2023, en aquel caso, por detrás de la entonces vicepresidenta Teresa Ribera. Por su parte, Grande-Marlaska será el número cinco por Madrid, mientras que el cuarto puesto será para Pilar Sánchez Acera, número dos del ministro y líder del PSOE de Madrid, Óscar López.

De esta forma, la lista del PSOE por Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre queda así:

1- Pedro Sánchez

2- Margarita Robles

3- Félix Bolaños

4- Pilar Sánchez Acera

5- Fernando Grande-Marlaska

6- Manuela Villa

7- Rafael Simancas

8- Aránzazu Figueroa (Juventudes Socialistas)

9- Borja Cabezón

10- Lorena Morales

11- Vicente Montávez

12- Elena Arafat

13- Víctor Gutiérrez

14- Carmen Martínez Pascual

15- Ángel Viveros

16- Sonia Conejero

17- Jorge Donaire

18- Rosario Aguilar

19- José Ángel Chamorro

20- María Sáinz

21- Rubén Ranz

22- Mª Josefa Pascual

23- Óscar Díaz

24- Rim Mazouzi

25- Gabriel Dorado

Además de los ministros que formarán parte de la lista por Madrid, el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, será cabeza de lista por Cádiz; el de Industria, Jordi Hereu, encabezará a los socialistas en Barcelona, el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo hará en Valladolid, con Ana Redondo, ministra de Igualdad, como su número dos. Además, en Valencia, la lista estará encabezada en sus tres primeros puestos por Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, el ministro de Hacienda, Arcadi España, y Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE. La presidenta de Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ocupará el número uno por Baleares.

Tensión con Page por las listas en Castilla-La Mancha

También encabezará la lista por Toledo la ministra de Educación, Milagros Tolón, en una designación que contaba con la oposición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Del mismo modo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, será la número uno del PSOE por Ciudad Real.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido