Revilla carga contra los privilegios de los expresidentes tras la imputación de Zapatero: "No se conforman y, en seguida, la puerta giratoria"

El expresidente cántabro no duda en manifestar su disconformidad con la decisión de muchos políticos cuando abandonan sus cargos de entrar a formar parte de Consejos de Administración de empresas privadas.

Más Vale Tarde conecta con Miguel Ángel Revilla para conocer su opinión en torno a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno habría sido acusado de ser el supuesto líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo.

El expresidente de Cantabria no puede esconder su decepción con los hechos de que se acusa a Zapatero. Revilla recuerda, además, todos los beneficios que se obtienen tras abandonar el cargo de presidente. "Estos señores tienen una oficina de 400 metros, dos secretarias, varios guardaespaldas, un chófer, un coche, no pagan viajes oficiales...", detalla.

"Pueden publicar libros y yo sé que algún expresidente, en los tiempos de Felipe González, me contaron que llegaba a cobrar hasta 60.000 euros para dar conferencias por medio mundo", añade. "Pues no se conforman con eso y, en seguida, la puerta giratoria", expone.

Revilla indica que hay 70 expresidentes, exministros, exalcaldes o expresidentes de parlamentos "que están en Consejos de Administración de empresas eléctricas, de bancos, del petróleo o del gas". "No están por sus conocimientos, pero todos sabemos que les contratan porque cuando tengan algún problema acudirán a ellos para que les salgan beneficiosos los acuerdos que se tomen respecto a sus sociedades", indica.

Iñaki López plantea al expresidente cántabro qué deberían hacer los expresidentes tras abandonar el cargo. Revilla que es "muy fácil" en su opinión. "Tienen dos opciones", afirma. El cántabro plantea que pueden aceptar un sueldo de "80.000 euros de por vida y prebendas" o entrar a formar parte del Consejo de Estados donde el sueldo es de 100.000 euros anuales. "¿Qué más quieren?", pregunta, visiblemente indignado, "Y, además, pueden dar conferencias y escribir libros".

"Fuera de eso todo prohibido", añade, tajante, "no pueden ir a ninguna sociedad, no pueden porque quieran, o no, van a ser utilizados en función de sus conocimientos, amistades que tienen con sus partidos políticos para beneficiar a esas empresas".

El político cántabro señala, así, las llamadas 'puertas giratorias', afirmando que las empresas que contratan a expolíticos saben "que no saben nada de electricidad ni de banca, los contratan porque saben que cuentan con unos aliados en el caso que haya que legislar".

Revilla indica que en España "falta por salir el tema más escandaloso de todos": "El caso de Montor". El político cántabro cree que este tardará en salir, "porque parece que algunos jueces tienen más interés en centrarse en el PSOE que en el PP".

"El caso de Montoro es la sofisticación mayor, en principio y presumiblemente, del mayor escándalo de tráfico de influencias de la historia que yo conozco en el mundo", expone Revilla. El expresidente de Cantabria señala que "un ministro de Hacienda lleva a todo su gabinete de empresa privada a ser sus compañeros en el Consejo de Ministros para hacer leyes que beneficiasen a sus empresas". "Eso ya es el colmo total", afirma, indignado.

"Soy muy claro: Consejo de Estado, 80.000 euros, que den conferencias, escribir un libro y que se abstengan, absolutamente por ley de participar en ningún Consejo de Administración de recibir cualquier otra retribución que no sea esa", concluye.

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