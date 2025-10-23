Mañueco se desmarca de sus compañeros del PP: Castilla y León sí entregará a Sanidad los datos del cribado de cáncer de mama

¿Por qué es importante? A diferencia de otros líderes autonómicos 'populares', el presidente castellanoleonés aportará los datos sanitarios de su comunidad pese a contar con el respaldo de Feijóo si su respuesta hubiera sido negativa.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, se ha desmarcado del Partido Popular al decidir entregar al Ministerio de Sanidad la información sobre los programas de cribado de cáncer de mama, a pesar del respaldo de Alberto Núñez Feijóo a los líderes autonómicos que opten por no hacerlo. Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, confirmó que cumplirán con los términos acordados por la ponencia de cribados, un órgano nacional que incluye al Ministerio y a todas las comunidades. Aseguran que no hay inconveniente en facilitar la información, ajustándose al marco de cooperación técnica y científica establecido.

Alfonso Fernández Mañueco se ha convertido en el verso libre del Partido Popular para responder al escándalo de los fallos en los cribados de cáncer de mama. El presidente de Castilla y León, a diferencia de otros barones 'populares' y pese a contar con el respaldo de Alberto Núñez Feijóo, ha decidido entregar al Ministerio de Sanidad la información solicitada sobre sus programas de cribados.

Así lo ha confirmado su consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, apuntando que aportarán los datos solicitados sobre el programa de cribado de cáncer de mama "en los términos que ha acordado la ponencia de cribados", un órgano de ámbito nacional en el que participan el Ministerio y todas las comunidades autónomas.

Además, el portavoz ha explicado que la Junta "se ajusta al marco de cooperación técnica y científica que marcan los órganos multilaterales del sistema nacional de salud", y ha insistido en que "la remisión de información se realizará conforme a los criterios compartidos por todas las comunidades y el Ministerio".

Castilla y León lo hará porque no hay "ningún inconveniente" para facilitar esa información "en los términos en que se determine desde la ponencia de cribados". "Es una ponencia que depende de la Comisión de Salud Pública, integrada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que establece la documentación y los plazos de remisión, y la Junta los cumplirá conforme a lo que dispone ese órgano", ha detallado Carriedo.

Y lo enviarán a pesar de la reticencia de otros líderes autonómicos del Partido Popular a hacerlo e incluso el apoyo público que este mismo jueves ha dado Alberto Núñez Feijóo a los dirigentes autonómicos que decidieran no enviar la documentación: "Todo parece indicar que tiene que ver mucho más con algún interés político que con un interés sanitario. No puedo más que corroborar que, si el protocolo no está hecho y el aplicativo no está conformado, ¿exactamente qué es lo que quieren?".

Pero, pese al apoyo de su líder, Mañueco sí entregará al Ministerio de Sanidad los datos sobre los cribados del cáncer de mama y se convierte así, de momento, en el único presidente del PP que lo mandará.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.