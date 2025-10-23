Ahora

Pese al apoyo de Feijóo

Mañueco se desmarca de sus compañeros del PP: Castilla y León sí entregará a Sanidad los datos del cribado de cáncer de mama

¿Por qué es importante? A diferencia de otros líderes autonómicos 'populares', el presidente castellanoleonés aportará los datos sanitarios de su comunidad pese a contar con el respaldo de Feijóo si su respuesta hubiera sido negativa.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Alfonso Fernández Mañueco se ha convertido en el verso libre del Partido Popular para responder al escándalo de los fallos en los cribados de cáncer de mama. El presidente de Castilla y León, a diferencia de otros barones 'populares' y pese a contar con el respaldo de Alberto Núñez Feijóo, ha decidido entregar al Ministerio de Sanidad la información solicitada sobre sus programas de cribados.

Así lo ha confirmado su consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, apuntando que aportarán los datos solicitados sobre el programa de cribado de cáncer de mama "en los términos que ha acordado la ponencia de cribados", un órgano de ámbito nacional en el que participan el Ministerio y todas las comunidades autónomas.

Además, el portavoz ha explicado que la Junta "se ajusta al marco de cooperación técnica y científica que marcan los órganos multilaterales del sistema nacional de salud", y ha insistido en que "la remisión de información se realizará conforme a los criterios compartidos por todas las comunidades y el Ministerio".

Castilla y León lo hará porque no hay "ningún inconveniente" para facilitar esa información "en los términos en que se determine desde la ponencia de cribados". "Es una ponencia que depende de la Comisión de Salud Pública, integrada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que establece la documentación y los plazos de remisión, y la Junta los cumplirá conforme a lo que dispone ese órgano", ha detallado Carriedo.

Y lo enviarán a pesar de la reticencia de otros líderes autonómicos del Partido Popular a hacerlo e incluso el apoyo público que este mismo jueves ha dado Alberto Núñez Feijóo a los dirigentes autonómicos que decidieran no enviar la documentación: "Todo parece indicar que tiene que ver mucho más con algún interés político que con un interés sanitario. No puedo más que corroborar que, si el protocolo no está hecho y el aplicativo no está conformado, ¿exactamente qué es lo que quieren?".

Pero, pese al apoyo de su líder, Mañueco sí entregará al Ministerio de Sanidad los datos sobre los cribados del cáncer de mama y se convierte así, de momento, en el único presidente del PP que lo mandará.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Desmontando el vídeo que señala a Amama: ni son del PSOE ni tienen un interés político detrás
  2. La OTAN moviliza dos cazas españoles para investigar una violación del espacio áereo de Lituania por parte de Rusia
  3. Sánchez logra llevar la "emergencia habitacional" a Europa: primera cumbre de la historia con el problema de la vivienda sobre la mesa
  4. La gerente del PSOE, en el Senado: "En el PSOE no ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado"
  5. La jueza de la DANA cita como testigo a la periodista Maribel Vilaplana el próximo 3 de noviembre por su comida en El Ventorro con Mazón
  6. El vídeo que muestra cómo huyeron los ladrones del Louvre tras hacerse con las joyas