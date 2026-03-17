Maíllo (IU) pide elegir al candidato del nuevo Sumar antes de mayo y afirma que no se plantean romper el Gobierno

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía

Los detalles El coordinador federal de IU avisa que "los espacios vacíos no proceden" en política y niega que se hayan planteado abandonar el Gobierno de coalición, abogando por ejercer presión ante un PSOE "timorato".

Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, busca que el candidato o candidata del nuevo espacio de Sumar se elija antes de mayo, aunque aún no se ha decidido el sistema de elección tras la salida de Yolanda Díaz. Maíllo ha descartado que Sumar considere abandonar el Gobierno de coalición, desmintiendo rumores sobre conversaciones internas para romperlo, calificando dichos chats como carentes de "categoría política". Además, insiste en que Sumar debe presionar al PSOE en temas como vivienda y política internacional, criticando los "timoratos" posicionamientos del PSOE y abogando por derechos garantizados en lugar de medidas fiscales.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, quiere que el candidato o candidata del nuevo espacio de Sumar se decida antes del mes de mayo. Fuentes de la formación confirman que Maíllo busca que haya un nuevo candidato en poco menos de un mes y que no se demore más allá, aunque el resto de partidos que conforman el actual Sumar no tienen tanta prisa.

Todavía no se ha decidido el sistema de elección del nuevo líder o lideresa del espacio a la izquierda del PSOE tras la marcha ya anunciada de Yolanda Díaz, desconociéndose si será a través de unas primarias o de un consenso entre los representantes de las distintas formaciones.

El propio Maíllo ha hablado con periodistas en el Parlamento de Andalucía, desde donde ha descartado que en Sumar se planteen abandonar el Gobierno de coalición. Esta afirmación llega después de una noticia publicada por el diario 'El Confidencial' sobre conversaciones en chats internos de Sumar respecto a romper el Gobierno, unas conversaciones que, según Maíllo, no pueden asumirse como si fueran resoluciones fundadas de cada formación integrante y "no tienen categoría política".

"Con todo mi respeto, no tienen categoría política. O sea, un chat interno no tiene categoría política. Usted me dice: 'Hay una resolución de Izquierda Unida que dice que hay que salirse del gobierno'. Pues digo: 'Oiga, pues habrá que responder, ¿no?' Pero es que no es eso", ha explicado Maíllo.

Según el coordinador federal de IU, Sumar tiene que seguir presionando al PSOE en materias como la vivienda o la política de intervención en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel tras atacar Irán, debido a sus posicionamientos "timoratos".

"Precisamente uno de los grandes debates que estamos llevando de aquí al viernes son estos: que hay una tendencia del PSOE a establecer medidas fiscales y nosotros lo que queremos es derechos garantizados", ha explicado Maíllo.

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