Tensión en los pasillos del Congreso de los Diputados tras el incidente ocurrido durante el pleno, cuando el diputado de Vox, José María Sánchez García, ha llamado "bruja" a una diputada socialista y ha sido expulsado de la sala. Una periodista de laSexta ha interceptado a Macarena Olona, secretaria general del grupo en el Congreso, y le ha preguntado por lo ocurrido, a lo que la diputada ha respondido enfrentándose con la periodista.

"Quería saber si a usted le parece bien que se llame 'bruja' a una diputada", le ha interrogado a Macarena Olona. Como refleja el vídeo del momento, la política se ha alejado por un pasillo sin responder, pero a mitad de camino se ha dado la vuelta para responder ante las cámaras.Macarena Olona se enfrenta con una periodista de laSexta por su pregunta sobre el insulto de "bruja" un diputado de Vox

Es en ese momento cuando se acerca a la periodista y le responde: "¿Has hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso de los Diputados y en este pleno llamándome 'fascista' a esta distancia y con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte".

La diputada ha insistido tajante: "No, no, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mi me han llamado "fascista" y me han agredido en este pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa, quiero una contestación", ha espetado Olona. "La periodista soy yo", ha respondido la periodista.

Pero Olona ha vuelto a preguntar en un tono muy tenso: "¿Sí o no?, ¿sí o no? Te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres responderme? Tu silencio es muy elocuente".

Sobre lo ocurrido ha hecho referencia minutos más tarde Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos y comunes en el Congreso de los Diputados. "En la calle gritan 'fuera maricones de nuestros barrios', en en el hemiciclo gritan 'brujas'. Nuestra solidaridad frente a quienes sufren ese acoso, como el que también ha sufrido la periodista Cristina Pérez. Hoy son ellas, mañana pueden ser cualquiera de nosotros", ha sentenciado desde la tribuna.

También la propia Macarena Olona ha querido referirse a lo sucedido, y lo ha hecho a través de su perfil de Twitter. En una publicación en la que ha compartido el vídeo del momento, la diputada ha manifestado: "Hoy se había expulsado ilegalmente a un Diputado del Congreso. No lo hemos permitido. Ante la aplicación arbitraria de la Ley ni un paso atrás. Y a quienes intentan desviar la atención de lo que ha ocurrido hoy, para taparlo, de frente. Ya está bien".