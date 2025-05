Los motivos del expediente a Leire Díez: el PSOE muestra nerviosismo y quiere distanciarse para no parecer que la protegen

El PSOE ha decidido abrir un expediente informativo a la militante Leire Díez, presunta fontanera de Ferraz, tras inicialmente negarse a hacerlo. Esta decisión se anunció mediante un comunicado oficial, ya que el Secretario de Organización, Santos Cerdán, evitó responder preguntas de la prensa, evidenciando la tensión interna en el partido. El PSOE busca distanciarse de Díez, afirmando que sus acciones no representan al partido.

El PSOE finalmente ha abierto un expediente informativo contra la militante socialista y presunta fontanera de Ferraz, Leire Díez. En apenas 24 horas el partido socialista ha pasado del 'no' al 'sí'. Si el martes fuentes socialistas aseguraban a laSexta que no podían abrirle un expediente porque en esas grabaciones hablaba a título personal, ahora quieren distanciarse de la militante.

En un comunicado a los medios, el partido ha anunciado la apertura de "un expediente informativo". La decisión se ha conocido precisamente por esa nota porque su Secretario de Organización, Santos Cerdán, no ha mostrado ninguna gana de responder ante las preguntas de los periodistas, lo que muestra la tensión que hay en el PSOE.

Durante la jornada de este miércoles, los socialistas han mantenido la cautela y han transitado por las preguntas de los periodistas entre la sorpresa y el intento de desvincularse de los actos de Leire Díez.

Pero la tensión en el partido no solo se palpaba en las respuestas a los periodistas, también en el comunicado con el que el PSOE ha anunciado el expediente informativo a Leire Díez.

En la nota hay un aspecto que llama la atención: explícitamente han querido resaltar que el inicio de este proceso "no implica ninguna medida cautelar" contra su militante. Díez, por su parte, ha apuntado tras conocer la noticia que se encuentra "absolutamente tranquila y muy aliviada porque al fin se sabrá la verdad" sobre lo que ha "estado haciendo".

Del 'no' al 'sí' en 24 horas

Según ha podido saber laSexta, muchos cargos socialistas en privado y algunos en público han presionado en las últimas horas precisamente para que llegara ese expediente, pero hace 24 horas el partido descartaba su apertura.

Fuentes del partido indicaron a laSexta que "abrir un expediente a un militante es una cosa muy seria" y que no podían hacerlo con Leire Díez porque, en esas grabaciones, hasta donde ellos saben, "en ningún momento esta militante socialista habla en nombre del PSOE". Creen que lo hace a título personal, no como persona afín ni de dentro del partido socialista.

Ahora, en cambio, en el PSOE reconocen que había que abrir ese expediente para distanciarse de Leire Díez porque si no podría parecer que la estaban protegiendo. Desde Ferraz insisten en que era una periodista y que no hablaba en nombre del PSOE, pero admiten que no abrirle un expediente hubiera sido "inexplicable".

Díez maniobró para ensuciar y chantajear al fiscal Anticorrupción Grinda

Una presión que ha crecido en las últimas horas tras las revelaciones de este miércoles. Leire Díez no solo iba contra la UCO, también contra fiscales que les resultaban incómodos, como José Grinda, fiscal anticorrupción, quien se convirtió en su objetivo.

Quería sus trapos sucios y se los pidió al empresario investigado en una trama de hidrocarburos, Alejandro Hamlyn. Si le conseguía algo, le podría facilitar su caso, pero esa información tenía que ser algo muy 'bueno', no más de lo mismo.

En esa conversación, Hamlyn explica a sus interlocutores que ya tiene "toda la documentación sobre este señor", ante lo que Díez insiste en que es "superimportante" tener lo que sea "en un papel y un boli", así como que no fuera lo que ella ya conocía: "Si me vas a decir lo que todo el mundo sabe ya...", le reprochaba, a lo que el empresario le dice que no se preocupe.

Sin embargo, hay otra cuestión de importancia para la presunta fontanera de Ferraz: "hacer mucho ruido". "Esto es muy fácil. Cuanto más ruido haya mejor. Y esto es así", le subrayaba Díez a Hamlyn quien le repregunta si lo que quiere es que "empiece a meter ruido a saco". Entonces, ella insiste en que cuando habla de "hacer ruido es que se vaya descubriendo lo que había aquí de verdad".