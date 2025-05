Leire Díez se reunió con el guardia civil imputado en el caso Koldo en busca de trapos sucios de la UCO: "Le interesa al PSOE"

La presunta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, se reunió en varias ocasiones con Rubén Villalba, el mando de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo. La militante socialista le habría ofrecido, según detalla el diario El Mundo, un ascenso.

El citado medio desvela dos reuniones entre ambos en Leganés, la primera el 10 de marzo y la segunda apenas 15 días después, el 26 de ese mismo mes. En las imágenes que publica El Mundo se les ve en un bar de ese municipio madrileño. Díez le habría ofrecido protección judicial y también rehabilitarle en su carrera, incluso proporcionándole un ascenso con un puesto próximo a la dirección general de la Guardia Civil, como asesor.

A cambio, Rubén Villalba tenía que prestar una declaración voluntaria urgente en la que incriminara a responsables de la Unidad Central Operativa (UCO), porque siempre según Díez, ya estaba gestionado que la Policía Nacional abriera diligencias para investigar los hechos en un plazo de un mes.

La militante socialista alude constantemente a que "esto le interesa al PSOE" y a que "los de arriba en el Gobierno" están al corriente y necesitan pruebas contra la UCO, según El Mundo, que hace referencia a actas del encuentro confeccionadas por el propio Villalba.

Según ese acta, Díez habría señalado como pieza principal de sus pesquisas al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas. Balas está al frente de las investigaciones que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, al fiscal general del Estado o a los implicados en el caso Koldo.

También reflejaría en esas actas otros objetivos. "Su interés en mi persona pasa por que hable de (Víctor) Aldama, de la UCO (Balas, Corbí, Bonilla, 'Pape', el comandante Redondo, DAO, coroneles Rafael Yuste, Ismael Abad", reproduce El Mundo.

Y para ello, Díez le habría planteado tres opciones. "Primero, que me reúna con Fiscalía para que cuente la dinámica de funcionamiento de la UCO"; "segundo, que me ponen al Cuerpo Nacional de Policía para destapar todo lo que la UCO y la Guardia Civil no está sacando/contando en todas estas causas judiciales y que irían contra la Guardia Civil con toda la información que tienen ellos junto a la que yo pueda contarle". Y "tercero", rezan las actas, "que sea la mano derecha de la directora de la Guardia Civil para que le cuente la dinámica de trabajo de la Guardia Civil y lo que está pasando en las unidades referenciadas para poder ellos tomar medidas". "De estas tres opciones, Leire era más partidaria de la segunda opción, pero que yo cogiera la que más quisiera", explica Villalba en sus actas.