El PP se pliega en Baleares a los postulados de la ultraderecha para sacar adelante los presupuestos con Vox

El PP y Vox vuelven a acercar posturas. Tras el acuerdo de Carlos Mazón con la formación de ultraderecha para salvar sus presupuestos en la Generalitat de Valencia, en esta ocasión el acuerdo en las cuentas ha sido en Baleares, donde ambos partidos se han dado la mano en un nuevo pacto de los populares con los de Santiago Abascal.

El acuerdo llega después de unos dos meses de negociaciones. Unas que comenzaron en marzo, cuando Marga Prohens, presidenta del Govern, abriese la puerta para el comienzo de las conversaciones con Vox.

Y llega después de que el PP haya comprado, de nuevo, varios postulados de la formación de ultraderecha para aprobar los presupuestos. En especial, en temas migratorios y en el Pacto Verde, aspectos de los que ha hablado la presidenta del Govern.

"No se trata de negociación ni solidaridad. Es una cuestión de capacidad. En 2024, cuando se acordó el reparto, ya expresamos nuestra disconformidad. Llevábamos tiempo diciendo que no disponíamos de las condiciones necesarias para coger más menores. Vox advirtió que no se podía aceptar ese reparto, y los números son los que son", ha expresado.

Rechazo al reparto de menores migrantes

Y prosigue: "En estas islas no podemos acoger a nadie más en condiciones de dignidad, que son las que se merecen. El Gobierno de España ha ofrecido datos que reflejan esa sobre ocupación, por encima de nuestra capacidad. Y siguen llegan a nuestras costas. Seguiremos pidiendo que no se envíen menores de otras comunidades autónomas".

"Durante este año han llegado más de 6.000 personas de manera irregular a nuestras costas. Los datos reflejan que son el doble si se compara con hace un año. Nos oponemos a nuevos repartos de menores de otras CCAA, y exigimos un cambio drástico de políticas migratorias. Que se protejan fronteras", insiste.

Tilda el Pacto Verde de "políticas que asfixian"

Prohens, en sus palabras, también ha rechazado el Pacto Verde y define el mismo como unas "políticas europeas que asfixian": "Hemos reiterado que no se puede pretender agricultura verde con números rojos. Impiden competir en igualdad de condiciones, y no podemos aceptar que hundan nuestro sector primario a base de exigencias inasumibles".

En materia lingüística, el PP afirma que no han renunciado a su "dos líneas rojas": "Constatación de la riqueza y variedad bilingüe de nuestras islas, y respeto innegociable a los estatutos de autonomía. Vox planteaba peticiones, y en esta cuestión hemos puesto puntos en común respetando la voluntad de una mayoría de ciudadanos con acuerdos en este asunto".

"El acuerdo nos permitirá aprobar un presupuesto para cumplir con nuestros compromisos, y nos permite ejecutar también inversiones para transformar nuestras islas y priorizar temas como vivienda, además de inversiones en movilidad e infraestructura ferroviaria, y en educación y salud", detalla Prohens.

Luego, da cantidades: "Por primera vez, Baleares pone en marcha ayudas para quien quiera opositar. Destinamos 1,3 millones para ampliar ayudas atrasadas, y 6,5 millones para contratación de transporte público escolar para el próximo curso".

Vox pedía derogar la Ley de Memoria Histórica

En todo ese tiempo, el Partido Popular ha insistido en mantener la discreción en todas las conversaciones con Vox al respecto de estas negociaciones para aprobar los presupuestos en Baleares.

Manuela Cañadas, portavoz de la formación de Abascal en el Parlament, ha ido revelando las exigencias de su partido para apoyar estas cuentas. El énfasis lo ha puesto en temas relacionados con la lengua en la educación y función pública, y también en la derogación de la Ley de Memoria Histórica.

Después de que ambos partidos rompieran sus acuerdos en 2024, las formaciones han ido acercando posturas para llegar a acuerdos en diferentes cuestiones. Fue el caso de la candidatura de Josep Codony al frente de IB3. Más adelante, los pactos para aprobar decretos de turismo y vivienda.