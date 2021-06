Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, declara este martes ante la Audiencia Nacional. No obstante, lo hará de forma telemática, desde el hospital San Pedro de Logroño, lugar donde se encuentra ingresado desde el pasado 18 de abril por coronavirus tras entrar a España con una identidad falsa, hecho que ha desatado una crisis diplomática prácticamente sin precedentes entre nuestro país y Marruecos.

Será la primera vez que Ghali sea juzgado por las causas abiertas contra él por presuntos delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad. En concreto, el juez Santiago Pedraz interrogará al exsecretario general del Frente Polisario por dos cuestiones: una, la querella interpuesta por el activista saharaui con nacionalidad española Fadel Breika, que le acusa de detención ilegal, torturas y lesa humanidad en los campamentos de Tindouf (Argelia).

La otra, impulsada en 2008 por la Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos (ASAEHD). Esta organización acusa a Ghali de genocidio "en concurso con delitos de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones" junto con otros 24 miembros del Frente Polisario y tres oficiales del ejército argelino. Fuentes jurídicas han indicado a laSexta que el líder del Frente Polisario tiene pensado negar su participación en los hechos que se le imputan.

Cabe destacar que ya en 2016 y 2019 la Justicia española intentó interrogar a Brahim Ghali por algunos de los delitos mencionados al conocer la intención del líder del Frente Polisario de viajar a España. Sin embargo, nunca se llegó a sentar a Ghali en el banquillo de los acusados puesto que en ambas ocasiones no se pudo localizar. La llegada del autoproclamado líder de los saharauis a España y su traslado a un hospital de la capital riojana generó un auténtico marco de tensión con Marruecos que aún no se ha resuelto.

Una crisis sin precedentes

La entrada de miles de migrantes en Ceuta después de que Marruecos abriera las fronteras provocó un grave conflicto. Aunque en primera instancia no se expresaban de forma explícita los motivos detrás de esa crisis, fue la embajadora de Marruecos en Madrid una de las primeras personalidades en expresar que "en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias" y se "tienen que asumir", en velada referencia a la decisión de España de prestar atención médica a Ghali.

La situación entre ambos países está lejos de arreglarse. Un comunicado del Ministerio de Exteriores del país vecino apunta que la razón de la "grave crisis" diplomática entre ambas naciones va más allá, apuntando a las "segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara marroquí". Compara esta consideración con el 'procés' catalán: "¿Cuál habría sido la reacción de España si un representante del separatismo hubiera sido recibido en el Palacio Real marroquí?".

Asimismo, Marruecos advierte: la crisis diplomática no comienza con la llegada del líder del Frente Polisario ni terminará con su partida. Unas declaraciones que no han aceptado desde el Gobierno de España, tal y como no hicieron con las anteriores advertencias de Rabat. Precisamente, poco después de darse a conocer este comunicado, Pedro Sánchez hacía acto de presencia para responder de forma rotunda y tajante.

"El respeto y la confianza no se construyen si, por una desavenencia en política exterior, no se respetan las fronteras y se permite la entrada de inmigrantes en España. Es inaceptable y lo rechazo", ha remarcado el líder del Ejecutivo, al tiempo que afirmaba que dentro de la Unión Europea es España quien pelea por sus reivindicaciones. Una UE que se solidarizó y apoyó a España desde el primer momento en que comenzó la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

En la misma línea que Sánchez se ha expresado la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, que ha defendido en el Congreso de los Diputados que la crisis con Marruecos ha surgido de un acto que no tiene connotaciones políticas y que desde el Gobierno "ni buscan ni quieren alimentar". Por su parte, Marruecos ha insistido al Gobierno Español en que se pronuncie sin ambigüedad sobre la cuestión del Sahara, y ha reiterado que esta crisis no esta ligada a la migración.