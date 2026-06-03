Leire Díez podría haberse reunido con el fiscal general del Estado: de la nota "reunión FGE" a los mensajes con Teijelo y el abogado de Villarejo

Los detalles La UCO recoge varios mensajes de la fontanera del PSOE en los que supuestamente hace de intermediaria entre abogados y la Fiscalía.

La libreta de Leire Díez, pieza clave en el caso que investiga la UCO, revela una cita para el 19 de febrero de 2025 con la Fiscalía General del Estado. Aunque no se ha aclarado si la reunión fue con el fiscal general de entonces, Álvaro García Ortiz, o con otro representante, se sabe que Leire pretendía discutir distorsiones en causas de hidrocarburos relacionadas con figuras del PP y medios de comunicación. Además, el sumario incluye mensajes de Leire a abogados, indicando que tenían "vía libre" para encuentros con la Fiscalía, buscando soluciones para sus clientes, entre ellos Villarejo.

Una de las pruebas clave que aporta la UCO en el sumario del caso Leire Díez es su libreta. En ella tiene multitud de anotaciones y una de las más destacadas es una cita para el día 19 de febrero de 2025. El primer punto dice: "Reunión FGE", es decir, reunión con el fiscal general del Estado o en la Fiscalía General del Estado.

De momento, fuentes de la investigación no han aclarado a qué se refería la fontanera exactamente, si fue con el entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, o con algún representante de la Fiscalía.

Lo que sí se sabe son los temas que quería tratar: quería abordar las distorsiones que, según ella, existían en las causas de hidrocarburos, sobre personajes que vinculaban al PP, como el exministro Rafael Catalá o el capitán de la Guardia Civil Bonilla, que aparecía en el caso Gaslow, y sobre medios de comunicación.

Intermediaciones con abogados

Relacionado con la Fiscalía General del Estado, el sumario recoge dos mensajes de Leire. El primero iba dirigido a Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, y le decía que tenía "vía libre" para ver al fiscal general. El segundo, para el abogado de Villarejo, Antonio Cabrera, al que invitaba a acudir a la Fiscalía para buscar medidas satisfactorias para su cliente.

Sobre el primero, según exponen los investigadores, el 27 de febrero de 2025 Teijelo avisó a la fontanera de que quién fuera el segundo de Hamlyn, organización constituida en torno al Grupo Hafesa, José Norberto Uzal, iba a firmar con ellos. La respuesta de Leire fue: "Ya tenemos vía libre para que tú y yo nos vayamos a ver al FGE con este tema".

Con respecto a la defensa de Villarejo, un día antes de la fecha marcada en su libreta, el 18 de febrero de 2025, Leire le dijo a Cabrera que iba a ser recibido, aparentemente, por el fiscal general. "Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho", escribió.

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