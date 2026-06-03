"Necesito que hables con Cerdán. Tenemos audios sobre las cloacas contra Sánchez": el aviso a Leire Díez que habría puesto a funcionar a la trama

Los detalles La UCO sostiene que Cerdán y Leire habrían realizado maniobras para desestabilizar los casos contra el PSOE utilizando infraestructuras, fondos económicos y cobertura logística del partido.

El sumario sobre el caso Leire Díez no menciona a Pedro Sánchez, aunque la UCO señala que la trama buscaba proteger a miembros del Gobierno y su presidente. Supuestamente liderada por Santos Cerdán y Leire Díez, se intentaba limitar la labor policial, según un agente que recibió órdenes de no ser proactivo en investigaciones contra el hermano de Sánchez. La trama, supuestamente apoyada por el PSOE, utilizaba recursos del partido. Cerdán y Leire habrían iniciado sus actividades tras la apertura de una causa contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en abril de 2024, buscando destruir pruebas incriminatorias. Además, Cerdán habría financiado un medio digital, 'Crónica Libre', para desestabilizar procedimientos judiciales. Ambos niegan las acusaciones.

El sumario conocido este miércoles sobre el caso Leire Díez no menciona ni una palabra de Pedro Sánchez a pesar de que, según la UCO, tenía un fin claro: "Proteger los intereses de ciertos miembros del Gobierno o a su presidente". Al frente de esta red estaba, presuntamente, el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y su mano derecha, Leire Díez.

La Guardia Civil sostiene que buscaban alcanzar ese objetivo tratando de limitar —entre otros— la labor de los cuerpos policiales. Hay un agente que asegura que su jefe, el DAO, le ordenó "no ser proactivo" y "ponerse de perfil" en las investigaciones contra el hermano de Pedro Sánchez.

Cerdán y Leire habrían realizado este tipo de maniobras "bajo el soporte del PSOE", es decir, utilizando infraestructuras, fondos económicos y cobertura logística del partido. Todo ello, según exponen los investigadores. En sus cientos y cientos de páginas, la UCO describe el funcionamiento, el objetivo y la organización de la trama que Cerdán siempre ha negado.

"¿Ordenó boicotear causas judiciales contra el entorno del presidente?", preguntó laSexta al exdiputado, que respondió que "evidentemente, no".

Aunque él siempre ha rechazado las acusaciones en su contra, la UCO es clara sobre el papel que presuntamente ejercían él y Leire Díez en la trama: la dirigían. Otra acusación que la fontanera del PSOE también rechaza. "Una mentira que se repite mil veces no es una verdad, ni en periodismo ni nada".

Inicio de la trama

Los investigadores sitúan el inicio de la trama en abril de 2024, cuando Sánchez anunció sus cinco días de reflexión tras la apertura de la causa contra su mujer, Begoña Gómez. Entonces, una periodista contactó con la fontanera.

"Leire, necesito que hables con Cerdán por lo de Pedro Sánchez. Tenemos audios con información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez", avisó Patricia López. "Te llamo enseguida. Estoy hablando con Santos. ¿Cuándo podríamos tener los audios?", preguntó Leire, a lo que López respondió: "Hablo con Javier y te digo".

Es a partir de estos mensajes cuando, presuntamente, Cerdán y Lerie habrían puesto a trabajar toda la maquinaria.

La UCO sostiene que "dicha actividad se habría desarrollado bajo el soporte del PSOE, mediante la puesta a disposición a través de Santos Cerdán de infraestructuras y soporte económico para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística a las acciones de este grupo".

Es decir, que el PSOE habría dado recursos a esta trama criminal donde, presuntamente, Javier Pérez Dolset y Gaspar Zarrías habrían jugado también un papel clave. Siempre, bajo las órdenes de Leire.

Funcionamiento

El objetivo era, presuntamente, localizar y destruir pruebas que incriminasen al PSOE entre 2024 y 2025. "(...) proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", reza el sumario.

Según los agentes, lo hacían "mediante actos de aparente naturaleza delictiva que buscaban desestabilizar estos procedimientos judiciales".

Tal era, presuntamente, el papel de Cerdán, que habría financiado un medio digital: 'Crónica Libre'. Como prueba, aportan los investigadores una factura de 18.000 euros de la campaña de las elecciones europeas de 2024. Este medio habría aportado información a la trama y su responsable era la periodista que contactó con Leire para ofrecer audios comprometidos.

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