Un empresario declaró a la UCO que preguntó a Leire Díez si "Pedro estaba al tanto" y le respondió "sí"

¿Por qué es importante? Joaquín Parra, en la declaración a la UCO que recoge el sumario, señaló que Leire Díez se había puesto en contacto con él para ofrecerle ayuda en la causa por la que estaba siendo investigado.

El empresario Joaquín Parra, investigado por fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, declaró a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que cuando le preguntó a Leire Díez si "Pedro", haciendo aparentemente referencia al presidente del Gobierno, estaba al tanto de las gestiones que ella le estaba ofreciendo hacer para retirarle la acusación fiscal en sus causas, ella le respondió con un "sí".

Así consta en el sumario al que ha tenido acceso laSexta, que recoge las declaraciones que este empresario realizó el día 28 de mayo de 2026 en la Comandancia de Tres Cantos, Madrid, en el marco del caso las presuntas cloacas del PSOE.

Parra explicó que fue el empresario Javier Pérez Dolset el que le presentó a principos de 2024 a la exmilitane socialista, señalando que ella podía ser la persona que le ayudase a hacer frente "a las injusticias que estaba sufiendo", haciendo referencia a las causas judiciales que tenía abiertas.

Al parecer, al preguntarle por qué quería ayudarle con su problema judicial, Leire Díez le respondió que "cuando sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta de que hay que limpiar".

A cambio de su ayuda, ella le requirió que le proporcionase información o contactos que pudieran afectar a la reputación del juez que instruía la causa judicial del hermano del presidente del Gobierno, David Sanchez.

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