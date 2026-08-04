Así es la 'Bomba paella' de Londres que cuesta 28 euros la ración y escandaliza a los valencianos: "Es arroz amarillo"

Una paella que triunfa en Londres y provoca infartos culinarios en Valencia. Aquí puedes ver la 'Bomba paella' que cuesta 28 euros la ración y no convence a los más puristas.

Lo llaman 'Bomba paella', pero lo único bomba del plato parece ser el arroz. Esta reinterpretación inglesa de la paella se vende en Londres por 28 euros la ración y, aunque está triunfando entre los británicos, su aspecto ha provocado la indignación de algunos amantes de la receta tradicional.

Para muchos "talibanes de la paella", se trata de un auténtico "atentado culinario" y un "asesinato" de una de las recetas más representativas de la gastronomía valenciana. El éxito de esta versión británica, sin embargo, es innegable y los clientes hacen cola para probar un plato que poco tiene que ver con la receta tradicional.

Por ello, 'Más Vale Tarde' ha salido a la calle y se ha desplazado hasta las calles de Valencia para conocer la opinión de sus vecinos. "A mí, que me gusta comer bien, me como la receta original", comenta uno de ellos, defendiendo una paella con "garrofón y bajoqueta". "¡Guisantes no le podemos meter, por favor!", critica otro vecino al ver la elaboración. "Eso es arroz amarillo", sentencia una mujer al contemplar el "batiburrillo de cosas".

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