Crisis migratoria
Ceuta atiende a un total de 1.017 menores, 267 más que antes de la crisis migratoria en la ciudad
El dato La ciudad atendía a 213 el pasado 15 de julio, lo que supone un aumento muy significativo en menos de un mes. La Ciudad ha realizado un "importante esfuerzo" para ampliar su capacidad asistencial.
Resumen IA supervisado
La Ciudad Autónoma de Ceuta enfrenta una situación de "extraordinaria presión" al atender a 1.017 menores extranjeros no acompañados, lo que ha obligado a crear nuevos espacios de acogida. La cifra de menores ha aumentado significativamente desde el 15 de julio, cuando eran 213, hasta los 1.017 actuales. Ceuta ha habilitado 664 nuevas plazas y ha solicitado recursos adicionales al Gobierno. En respuesta, los Ministerios de Juventud e Infancia y de Educación han cedido dos centros escolares, uno de los cuales ya acoge a 110 chicas y adolescentes. Esta solución es temporal hasta que se habiliten nuevos recursos en Loma Margarita y la zona portuaria. La Ciudad sigue colaborando con el Ministerio para gestionar esta situación extraordinaria.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Ciudad Autónoma de Ceuta atiende este miércoles a un total de 1.017 menores extranjeros no acompañados, una cifra que refleja la "extraordinaria presión" que soporta el sistema de protección de menores, lo que ha obligado a habilitar nuevos espacios para su acogida.
En un comunicado, el Gobierno ceutí ha advertido esta tarde de que la evolución registrada en las últimas semanas pone de manifiesto la "magnitud" de esta situación, ya que el pasado 15 de julio eran atendidos 213 menores, una cifra que ascendió a 718 el 28 de julio, y que alcanza este miércoles los 1.017. Del total de menores atendidos, aproximadamente 750 ya habían accedido a Ceuta con anterioridad a las jornadas del 30 y 31 de julio.
La Ciudad ha realizado un "importante esfuerzo" para ampliar su capacidad asistencial, habilitando en los últimos días 664 nuevas plazas mediante la adaptación de los recursos existentes y la puesta en marcha de dispositivos extraordinarios. No obstante, la insuficiencia de medios hizo necesario solicitar al Gobierno que se activaran recursos adicionales para atender de forma inmediata a los menores, garantizando su protección y el cumplimiento de los derechos que les asisten.
Como respuesta a esta petición, los Ministerios de Juventud e Infancia y de Educación han puesto a disposición de la Ciudad dos centros escolares para su utilización temporal como recursos de acogida. El primero de ellos ya se encuentra plenamente operativo y acoge en la actualidad a alrededor de 110 chicas y adolescentes exclusivamente.
Esta medida permitirá ofrecer una "respuesta transitoria" hasta que la Ciudad concluya la adecuación de los nuevos recursos de acogida previstos en Loma Margarita y en la zona portuaria, que podrán albergar entre 400 y 500 menores y cuya entrada en funcionamiento está prevista para la próxima semana, reforzando la capacidad del sistema de protección. La Ciudad Autónoma ha añadido que continúa trabajando "de forma coordinada" con el Ministerio de Juventud e Infancia para afrontar una situación de carácter extraordinario.
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