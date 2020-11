Quedan pocos días para uno de los momentos más esperados del año: el Sorteo de Navidad. Y si las ventas de lotería siguen cayendo, las que más van a necesitar el Gordo este 2020 son las arcas del Estado. "Calculamos que 1.200 millones de euros en ventas están en peligro", ha señalado Josep Manuel Iborra, presidente de ANAPAL.

Sí, hasta 1.200 millones de euros en ventas y 2.600 millones de beneficios en riesgo para las cuentas públicas. "Los colegios no hacen viajes de estudios, clubes de fútbol que no quieren llevar a los niños tampoco hacen participaciones, comisiones de festejos que no tienen fiestas del pueblo…", ha lamentado Diego Rodríguez, de la Administración de Lotería La Merced.

Según ANAPAL, hasta tres de cada diez administraciones de lotería están con su futuro pendiendo de un hilo. "La supervivencia del 30% de las administraciones de Lotería y 14.000 puestos de trabajo también están en grave riesgo", ha explicado Iborra, a lo que Rodríguez ha añadido: "La Lotería de Navidad supone un 50% de la venta anual. Y si hay pérdida de ganancias…".

Las limitaciones al ocio, la incertidumbre y las limitaciones de movilidad están entre las razones de la caída de las ventas. "Se vende mucho del turismo. Gente que viene de vacaciones, aprovecha y lleva el décimo para la familia. Está viniendo mucha menos gente", ha lamentado Diego Rodríguez. Las previsiones, según dice, son poco optimistas, pero con cada pequeño gesto seguimos haciendo del sorteo de Navidad, el de la ilusión.