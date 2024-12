Le toca El Gordo de la Lotería de Navidad y se lo dedica a un excompañero del club que no compró el décimo:"¡Jódete!"

El Gordo se vendió en Logroño y se repartió en Madrid. Un día de felicidad para todos menos para "Dudu", el excompañero del club de baloncesto de Madrid donde tocó, pero desgraciadamente él no compró.

El sorteo de la Lotería de la Navidad está repleto de anécdotas extraordinarias. Algunas de ellas son de las que jamás nos gustaría que nos pasara a nosotros. Es el caso del viral que ha presentado Hans Arús en el plató de Aruser@s. Y es que, todos conocemos algún familiar o amigo que alguna vez le haya pasado el 'tierra, trágame' que ha tenido que vivir "Dudu".

Eran las 11:26 de la mañana cuando los niños de San Ildefonso cantaron El Gordo. Tras comprobar los décimos que cada uno teníamos guardados en casa, rápidamente confirmaron que el número se había vendido íntegro en la administración de loterías María del Carmen, de Logroño. Parecía que ningún rincón más de España estaba de suerte y podía presumir de haberse llevado un pellizquito cuando, de pronto, un club de baloncesto infantil de Madrid confirmó haber comprado décimos en la administración riojana.

Todo el club salió a celebrar con su equipación, con toda la alegría del mundo, cuando los reporteros de Antena 3 captaron un momento que desató la risa entre todos los que estaban siguiendo la jornada por televisión. "Queríamos dedicárselo a Dudu, ¡muchas gracias, tío! Nos alegramos un montón, ¡va por ti!", comienza diciendo un joven al reportero, que aclara quién es "Dudu". "Es un compañero nuestro que se fue del equipo este año y mira, ¡justo nos ha tocado la lotería!", añade.

El reportero les pregunta si Dudu también ha sido otro de los afortunados. La respuesta del joven, os la podéis imaginar. "No, no ¡no le ha tocado! Por eso me alegro, ¡jódete!", concluye el joven entre risas.

Desde el plató de Aruser@s, hay división de opiniones pero todos quieren brindar su apoyo a Dudu. "No les sentó bien que dejara el equipo", bromea María Moya. Para Óscar Broc, "Dudu" ha hecho "un Figo" en toda regla. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el gracioso debate que se ha generado entre los tertulianos.