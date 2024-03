La trama de las mascarillas sigue dando de que hablar semanas después de la detención de los implicados. Este domingo se ha revelado que el exasesor Koldo García está "perplejo e indignado" por la investigación contra él y por la "canallada" que el PSOE le ha hecho al exministro y diputado José Luis Ábalos, según publica Vozpópuli. Asimismo, el otro investigado por la trama, el presidente del Zamora CF Víctor Aldama, considerado el comisionista, podría haber trabajado como confidente de la Policía Nacional, según ha publicado The Objective.

Por un lado, Koldo no cree que la persecución a Ábalos sea casual, según su entorno. "Me pregunto si la cacería sobre Ábalos es solo una casualidad o una gran conveniencia", señalan. Según recoge Vozpópuli de varias fuentes cercanas, el exasesor se encuentra molesto con "la canallada", dicen, que la actual dirección del PSOE le está haciendo al exministro, al que define como "un socialista de verdad". Y afirman que Koldo confía en que no acabará en prisión por la trama de las mascarillas.

Por otro lado, The Objective asegura que Aldama habría trabajado como confidente para la Policía Nacional. En el sumario, los implicados tienen una conversación en la que se refieren a él como el "perro".

En ella, Koldo habla con el empresario murciano Rogelio Pujalte que le avisa de que estaba siendo investigado, pero este le confirma que lo sabe: "Lo sé todo, lo sé todo, no te preocupes". "Pues ya está, pues entonces amén", le dice Pujalte, y Koldo le contesta que le "parece absurdo, porque es por culpa del subnormal del 'perro'".

Este caso lleva en el foco mediático toda la semana, y de la que hace tan solo unos días conocíamos la incautación de un arma de fuego en el registro por parte de la Guardia Civil en la casa de Aldama.