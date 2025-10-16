Koldo García y una influencia creciente en la trama: "Aquí han pasado 47 empresas y a todas las he ayudado"

El contexto Desde 2014, cuando aparecía como persona de confianza de Santos Cerdán en Navarra, su rol fue en aumento hasta convertirse en el asesor de José Luis Ábalos cuando este tomó posesión de la cartera de Fomento.

La figura de Koldo García en la política está marcada por la influencia de Santos Cerdán. García comenzó su trayectoria en 2014 en Navarra, junto a Cerdán, y en 2017 estableció contacto con José Luis Ábalos, quien lo contrató como conductor bajo la recomendación de Cerdán. Con el tiempo, García se convirtió en asesor de Ábalos cuando este asumió el Ministerio de Fomento. Sin embargo, en febrero del año pasado, Koldo fue detenido por la Guardia Civil por su implicación en una trama de corrupción empresarial, donde fue el brazo ejecutor y testaferro, lo que llevó a la caída del entramado.

La irrupción de la figura de Koldo García en el panorama político no se entendería sin la influencia de Santos Cerdán. El exasesor de José Luis Ábalos comenzó a aparecer en la escena pública en 2014, concretamente en Navarra, cuando el exsecretario de Organización del PSOE tomó posesión como diputado del parlamento foral.

Entonces, a Cerdán le acompañaba un grupo reducido de personas cercanas entre las que se encontraba Koldo García.

Tres años después, en 2017, en plena gira de Pedro Sánchez en busca de apoyos, inició su primer contacto con José Luis Ábalos, quien más tarde le contrataría como conductor con el aval de Santos Cerdán. "Se me propuso a esta persona... me lo propuso Santos Cerdán", dijo en los juzgados el exministro de Transportes.

Con el paso del tiempo, la influencia de Koldo fue creciendo. Cuando Ábalos asumió la cartera de Fomento, le colocó como su asesor. "Me hacía, digamos, un servicio más personal, como un asistente personal", afirmaba el exministro en una entrevista en febrero de 2024.

No obstante, todo cambia drásticamente en febrero del año pasado cuando la Guardia Civil le detiene. Koldo estuvo durante años maniobrando en el entorno empresarial intentado rascar favores a cambio de mordidas. "Aquí han pasado 47 empresas. A todas las he ayudado, ¿vale? Me han regalado gulas, champán, un vino, jamón...", decía Koldo en un audio de 2021 incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Fue el brazo ejecutor dentro de la trama e incluso testaferro de parte del dinero que conseguían. Además, con un temperamento que, de vez en cuando, le ha jugado alguna mala pasada. Y, además, su caída precipitó la de toda la trama.

