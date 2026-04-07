Koldo y Ábalos no juegan en el mismo equipo: sus distintas estrategias procesales en el primer día de juicio

¿Por qué es importante? Lo más sorprendente han sido la tres preguntas a bocajarro de la defensa del exministro a Jéssica Rodríguez, expareja del mismo, planteándole si era prostituta en un intento de desacreditar su testimonio, que es uno de los que más le perjudican.

Este martes comenzó el juicio en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas, con el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama acusados de participar en una presunta trama corrupta durante la pandemia. Las estrategias de defensa han mostrado diferencias significativas: Koldo García apunta al Partido Socialista, alegando que el dinero involucrado provendría de gastos legales, mientras que Víctor de Aldama busca colaborar con la Justicia. En un giro inesperado, la defensa de Ábalos intentó desacreditar a su expareja, Jéssica Rodríguez, cuestionando su testimonio con preguntas personales.

Este martes ha arrancado el primer día del juicio en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas, en el que el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan en el banquillo por formar parte de una presunta trama corrupta en la compra de material sanitario durante la pandemia.

Durante la jornada ya se han visto claramente las tácticas de los acusados. Primera certeza, Koldo y Ábalos, por el momento, no juegan en el mismo equipo: sus estrategias procesales son muy distintas.

Lo más sorprendente de este martes han sido, sin duda, la tres preguntas a bocajarro de la defensa del exministro a Jéssica Rodríguez, expareja del mismo, planteándole si era prostituta en un intento de desacreditar su testimonio, que es uno de los que más le perjudican.

Koldo García ha apuntado, sin embargo, al partido socialista a través de su hermano, Joseba García, quien ha dicho que había recogido dos sobres con dinero en metálico en la sede de la calle Ferraz. Su objetivo es tratar de demostrar que ese dinero que manejaban los dos investigados provenía de esos gastos legales y que eran adelantos por pagos.

Diametralmente distinta ha sido la estrategia de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama, quien ha querido reforzar su colaboración con la Justicia. Por ejemplo, cuando su abogado le ha pedido a su socio, Luis Alberto Escolano, que confirmara que fue Aldama el que le pidió que pagara, que prorrogara y que dejara de pagar el piso de Jéssica Rodríguez en la Plaza de España.

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