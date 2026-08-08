Se investigan seis presuntas agresiones sexuales a niñas menores de edad en Ceuta

Los detalles Tras las llegada de cientos de menores a Ceuta, se han reportado situaciones de acoso y un juzgado investiga seis presuntas agresiones sexuales. El PSOE de Ceuta reclama “tolerancia cero” y una “protección absoluta a las víctimas”.

Llegaron a Ceuta jugándose la vida en el mar. Dicen que allí no tienen nada: "Tengo madre y varias hermanas, mi padre no está y allí no hay futuro", cuentan a las cámaras de laSexta Noticias.

Muchas de las menores llevan días en la calle pero su voluntad es firme. Una joven asegura a laSexta Noticias que "prefiere morir aquí, viviendo en la intemperie a volver a una vida que no tenían en Marruecos".

Las organizaciones que trabajan a pie de calle dicen que hay más de 500 niñas menores ahora mismo en Ceuta. "Trescientas están ya en el centro pero son quinientas", asegura Oussam Chakkon, director de la oficina de Alianza-ActionAid en Marruecos. "Es la primera vez que en Ceuta tienen tantas niñas", añade Chakkon

Y por desgracia, hay algo que, determinado ser humano, repite una y otra vez, en estas crisis, cuando los menores son más vulnerables: "Les dicen ven y se van", explica Paula Domingo, coordinadora de Asociación Elin.

Ha pasado apenas una semana desde su llegada y ya se han dado las primeras denuncias de violación. "Sí, ha habido casos de niñas y las hemos trasladado a un sitio más seguro", confirman desde Asociación Elin.

Los riesgos de trata y redes de explotación enseguida aparecen en estos contextos. Fuentes sanitarias han confirmado cuatro violaciones a niñas y en los juzgados hay seis denuncias.

Las niñas huyen de una situación de pobreza y, además, de matrimonios forzosos, de abusos por parte de sus familias. Han llegado a Ceuta aquí en busca de espacios seguros. Ahora solo falta esperar a ver si un país como España, un referente internacional en la lucha por la igualdad de género, es capaz de protegerlas.

El PSOE pide "protección absoluta" a las víctimas

El PSOE de Ceuta ha reclamado “tolerancia cero” y una “protección absoluta a las víctimas” ante los presuntos casos de abusos y agresiones contra mujeres y niñas, que ha señalado que se están conociendo en el contexto de la actual situación migratoria que atraviesa la ciudad.

La secretaria de Igualdad del PSOE de Ceuta, Mercedes Vega, ha afirmado que la posición de los socialistas ante cualquier agresión “es clara: protección absoluta a las víctimas y tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres”.

El PSOE ceutí ha explicado que está siguiendo la evolución de los hechos y ha mostrado su confianza en que las investigaciones permitan esclarecer “cuanto antes” lo sucedido y determinar, en su caso, quiénes son los responsables.

Los socialistas han subrayado que, al margen de las circunstancias en las que se hayan producido los presuntos casos, la prioridad debe situarse en la atención y protección de las posibles víctimas, especialmente cuando puedan encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad.

El PSOE de Ceuta ha avanzado que realizará un seguimiento de la situación para evaluar si resulta necesario reforzar las medidas de prevención y protección dirigidas a mujeres y niñas. “No podemos permitir que ninguna mujer o niña se sienta desprotegida”, ha concluido la formación socialista.

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