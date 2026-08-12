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Cómo observar indirectamente el eclipse

Cajas de zapatos o sábanas: trucos caseros para disfrutar del eclipse sin gafas (y sin mirar al sol)

Los detalles En el caso de no disponer de gafas homologadas, se recomienda recurrir a la observación indirecta para evitar riesgos hacia nuestra salud ocular.

Cajas de zapatos o sábanas: trucos caseros para disfrutar del eclipse sin gafas (y sin mirar al sol)

Quedan tan solo unas horas para el ansiado eclipse solar total y conseguir unas gafas para contemplar este fenómeno de la naturaleza, inédito en España desde principios del siglo XX, es prácticamente misión imposible, pues están agotadas en prácticamente todas las tiendas y farmacias.

Ante esta tesitura, y teniendo en cuenta el enorme peligro que conllevaría mirar al sol de forma directa, a muchos no les va a quedar más remedio que recurrir a la observación indirecta.

Una de las formas de recurrir a esta técnica es haciendo un agujero en una caja de cartón y colocando en el otro extremo un folio para observar en él los efectos del eclipse.

También se puede contemplar indirectamente el eclipse con una espumadera. Si la ponemos orientada hacia el sol, a través de sus agujeros podemos ver el brillo del eclipse en una pared blanca.

Del mismo modo, se pueden aprovechar las hojas de los árboles para filtrar la luz y que, a través de los huecos, veamos en el suelo la luz que refleja el eclipse.

Ante todo, si no tienen gafas, recuerden no mirar directamente al sol ni utilizar métodos no certificados.

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