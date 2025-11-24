Ahora

Hasta 138 años de cárcel

Una quincena de acusados, 75 millones en mordidas y unos 100 parques eólicos: a juicio el mayor caso de corrupción en Castilla y León

Los detalles El por aquel entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, es considerado el presunto cabecilla pudiendo enfrentar hasta 42 años de prisión.

Una qunicena de acusados, 75 millones en mordidas y unos 100 parques eólicos: a juicio el mayor caso de corrupción en Castilla y León
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El juicio del mayor caso de corrupción en la historia de Castilla y León, conocido como la trama eólica, ya ha comenzado con una quincena de procesados y 75 millones en mordidas. En su marco, dos peritos han confirmado este lunes que la orden en la que se basó la Junta para saltarse trámites en la concesión de parques eólicos fue "manifiestamente ilegal". En definitiva, se ratifica que las artimañas del gobierno regional utilizó para conceder la instalación de parques eólicos se saltaban la legalidad.

Fue el por aquel entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, quien habría asumido de forma personal esas decisiones. Una tarea que debería haber recaído en los servicios territoriales, pero cuando ellos preguntaban Delgado les decía que "no los iba a autorizar y punto". Incluso, en tono amenazante espetó al exjefe de Industria en Burgos, Mariano Muñoz, que se "callara la boca".

Delgado se enfadaba, puesto que detrás de él se escondería la mayor trama de corrupción de la historia de la comunidad. Un entramado que llegó a generar 75 millones de euros en mordidas, con un centenar de parques eólicos implicados. En este sentido, exigía la participación en esos proyectos de empresas locales próximas a la Consejería. Unas salieron escandalosamente beneficiadas y otras perjudicadas.

Ahora, diez años después, se sientan en el banquillo un total de 15 acusados, entre ex altos cargos de la Junta y empresarios. Entre todos suman peticiones de penas de hasta 138 años de cárcel y multas que superarían los 800 millones de euros. Por su parte, el presunto cabecilla, Rafael Delgado, podría enfrentarse a 42 años de prisión.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez desea "suerte" al fiscal general tras su renuncia y avanza que pronto se anunciará su relevo
  2. La jueza de la DANA solicita al dueño del Ventorro la factura de la comida de Mazón con Vilaplana y una fotografía del reservado
  3. El 'pujolismo' del 3% llega al banquillo por una fortuna en el extranjero que el propio Pujol reconoció, pero que limita a una herencia sin regular
  4. Terremoto en el CIS catalán: la extrema derecha independentista de Aliança Catalana empataría con Junts en tercera posición
  5. Ucrania y EEUU acercan posturas con un plan de paz "perfeccionado" para acabar con la invasión de Rusia
  6. 'El Yeyo', 'El Monje Vidente' y 'El Pantoja': así son algunos de los fugitivos más buscados por la Policía Nacional