Junts ve "muy difícil o imposible" que Sánchez tenga Presupuestos: "Muevan el culo y paguen lo que deben"

Junts aumenta la presión. El partido de Carles Puigdemont ve "muy difícil o imposible" que haya Presupuestos Generales del Estado o que se lleguen a negociar siquiera, mientras insta al Ejecutivo a que "muevan el culo". Una expresión literal que ha empleado su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, al dirigirse este miércoles a Pedro Sánchez en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, donde ha lanzado una advertencia directa al presidente del Gobierno: "No vamos de farol".

Poco antes, Nogueras aseguraba en una entrevista en 'RNE' que "el Gobierno no se ha puesto en contacto" con ellos "para hablar de Presupuestos en ningún momento". "Debemos ser los únicos que no tienen la carpeta de Presupuestos encima de la mesa", ironizaba la diputada, que ve "complicado" que esa carpeta "llegue a estar en la mesa de Junts". "Creo que no se van a negociar los Presupuestos", ha aseverado.

"Estamos al mes de diciembre y nosotros no tenemos ninguna noticia de Presupuestos", ha insistido Nogueras. "Si no se pagan los Presupuestos que no se han ejecutado, que son todos los anteriores, nosotros no nos podemos sentar a negociar unos Presupuestos nuevos", ha advertido. Así, ha opinado que es "muy difícil o imposible que haya Presupuestos nuevos": "Hasta que no se pague lo que se debe a los catalanes no podemos sentarnos a hablar de unos Presupuestos nuevos", ha reiterado.

Posteriormente, Nogueras ha seguido apretando en el Congreso, donde PP y Junts se aliaron la víspera pactando una enmienda para tumbar el impuesto eléctrico. En su intervención en la Cámara Baja, Nogueras ha instado al presidente a "honrar" el acuerdo de investidura y a "no tentar a la suerte con Junts". "Sabe perfectamente que nosotros no vamos de farol", ha aseverado, tras el órdago lanzado esta misma semana por Carles Puigdemont, que ha exigido a Sánchez una cuestión de confianza.

"Junts no se presentó a las elecciones para dar estabilidad a ningún Gobierno español y menos a un Gobierno español que no cumple con Cataluña, sea del color que sea. Están en números rojos, ¿se pondrán al día?", ha preguntado Nogueras al jefe del Ejecutivo, que le ha prometido que el Gobierno "va a cumplir con los compromisos, que son públicos y transparentes, firmados con todos los grupos parlamentarios".

También ha admitido que, al gobernar "en minoría parlamentaria" les "toca negociar ley a ley", en un momento en que el Gobierno busca la manera de revertir ese pacto entre PP y Junts para salvar la transposición europea sobre el comercio de los derechos de gases de efecto invernadero.

Nogueras, no obstante, le ha espetado que Junts está haciendo "lo que nadie más se atreve a hacer: exigirles que muevan el culo y que hagan el trabajo que tienen que hacer en Cataluña". "Paguen lo que deben a los catalanes, traspasen las competencias acordadas", ha instado la diputada catalana, que ha lanzado también reclamaciones sobre la ley de amnistía, la fiscalidad o la gestión de Renfe y las Cercanías, entre otros reproches.

"Nos plantamos porque es nuestra responsabilidad defender a Cataluña ante un Gobierno que no lo hace", ha sentenciado, frente a un Sánchez que ha insistido en que el Ejecutivo "va a defender siempre la política útil", que va a "cumplir con sus acuerdos" y a "tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos".

Feijóo, a Nogueras: "Sánchez no es de fiar"

Minutos antes, era el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien echaba en cara a Sánchez su "precariedad parlamentaria", aseverando que esta "es comparable con su debilidad judicial", en un contexto en que al Gobierno se le acumulan los problemas con sus socios de investidura. "Sus socios, donde usted ve entendimiento, ven engaños y los jueces, donde usted ve comportamientos ejemplares, ven indicios de delito", ha continuado el presidente del PP.

"En su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados", ha agregado Feijóo, en alusión a la esposay al hermano del presidente del Gobierno, antes de advertir a Sánchez de que "cuando regrese al trabajo, sus socios le estarán esperando para cobrar la investidura". "La vicepresidenta Díaz seguirá repitiendo que el Gobierno no gobierna, Podemos seguirá especulando con su caída porque saben que usted va a por ellos y los independentistas volverán a recordarle que sin ellos usted no es nadie", ha remachado.

En este punto, Feijóo ha interpelado directamente a Nogueras: "Claro que Sánchez no es de fiar, claro que les ha engañado, claro que les va a seguir engañando. Yo se lo he dicho hace mucho tiempo y se lo reitero hoy", ha lanzado a la portavoz de Junts, antes de exigir al presidente que "deje de comprar el poder con la dignidad y el dinero de los españoles". "Ni el independentismo le perdonará sus mentiras ni los jueces les perdonarán sus delitos", ha insistido.