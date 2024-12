El hermano de Sánchez se adhiere a la Fiscalía y pide que se aclare los "hechos concretos" por los que se le imputa

Novedades en el caso de David Sánchez. El abogado del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado un escrito a la Fiscalía en el que se adhiere a la solicitud de la semana pasada en el que se pedía revocar el auto de imputación y que se esepcificarán los "hechos concretos" por los que se investigaba a los procesados en la causa.

La Fiscalía deBadajoz ha recurrido el pasado 3 de diciembre el auto de imputación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y del presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, al considerar que no se "determinan los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados".

En dicho documento al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de David Sánchez ha asegurado que "vaya por delante que esta adhesión no deja de ser, principalmente, un rasgo de coherencia con cuanto venimos sosteniendo desde el comienzo de esta instrucción criminal en relación con la vaguedad material de los signos de pretendida criminalidad que estimularon su apertura, con la única vocación de ejercer rectamente el derecho de defensa que asiste a nuestro representado".

Por otro lado, el abogado del hermano de Sánchez ha afirmado que la plaza que actualmente ostenta David Sánchez ya existía y que por tanto "los comentarios divulgados acerca de la creación de esa plaza ad hoc, como una impostación forzada, son inciertas".

"Estamos convencidos que determinados actores de este proceso no están interesados tanto en su depuración técnica, cuanto en dibujar un perfil de los inicialmente investigados con fines que, objetiva y tozudamente, trascienden de lo que debiera ser la administración de justicia criminal en un Estado de Derecho. La colección de "noticias" inspiradas en las continuas filtraciones amedios de comunicación afines es elocuente", ha aseverado la defensa en el escrito.

Sobre el tema del dinero del hermano de Sánchez, se ha recalcado en el escrito que no hay ningun prueba que corrobore el "pálpito" Manos Limpias: "No sólo lo dice la repetida UCO, sino también la Agencia Tributaria, siendo así que, además, no hay ni un solo dato objetivo en todo el procedimiento que avale este pálpito de Manos Limpias".

Para terminar, la defensa del hermano de Sánchez ha explicado lo siguiente: "No se ha acreditado que nuestro representado tuviera vínculo alguno con la Comunidad Autónoma de Extremadura que sostenga el carácter a la carta de ese puesto de trabajo; su hermano D. Pedro, el día de la convocatoria oficial, si se permite el giro coloquial, había tocado fondo en el partido político en el que milita, sin expectativa razonable de ostentar un cargo relevante".