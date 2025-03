Junts desvincula el acuerdo sobre migración de unos Presupuestos aún en el aire: "Vamos mal"

El acuerdo entre PSOE y Junts para delegar competencias de inmigración en la Generalitat de Cataluña no acerca unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que siguen en el aire. En las últimas horas, fuentes del partido independentista han insistido en que la cuestión migratoria "no tiene nada que ver con los PGE", sino que es "una carpeta independiente". Todavía, dicen, no se han sentado a hablar nada de las cuentas ni las tienen bloqueadas.

Una postura que este martes ha reiterado el secretario general del partido, Jordi Turull, en declaraciones a 'Catalunya Ràdio', donde ha manifestado que "una cosa no tiene que ver con la otra" y que cuando el Ejecutivo central cumpla con lo pactado en los PGE actuales hablarán de los siguientes. Algo, ha dicho, que saben en el PSOE "desde el primer día". "Que nos hagan un cheque y empezamos a hablar", ha aseverado.

Posteriormente, en otra entrevista en la cadena 'SER Catalunya', Turull ha insistido: "De Presupuestos nosotros hablaremos cuando se acredite el cumplimiento de los anteriores y como eso de momento no se puede hacer, vamos mal", ha aseverado el secretario general de Junts, que ha insistido en reclamar al Gobierno central "un cheque con el dinero no invertido".

Los asuntos pendientes para Junts

"Lo de aprobar este traspaso [el de las competencias de inmigración] corresponde al compromiso que hizo el PSOE para que le aprobásemos la ley ómnibus, no la de ahora, la de hace un año. Es decir, esto por aquello", ha precisado Turull.

Según las fuentes de Junts, las carpetas que siguen teniendo una luz roja para ellos son el uso del catalán en Europa y una "amnistía real" y así lo ha confirmado también Turull en la 'SER'. "Ahora nosotros, ¿qué tenemos pendiente? Tenemos pendiente un tema todavía que es el tema de la oficialidad del catalán en Europa. Otra cosa, el tema de la ley de amnistía. Les vemos muy tranquilos con el tema de que haya jueces que decidan hacer de legisladores y no apliquen la amnistía", ha reprochado.

Los PGE, en el limbo

Desde el Gobierno, a su vez, afirman que el acuerdo sobre migración y los PGE "son caminos paralelos que no se cruzan". Coinciden en que este acuerdo no esta vinculado a las cuentas. Otra cosa, matizan, es que allane la legislatura y "engrase la relación con los socios".

La víspera, no obstante, la ministra portavoz, Pilar Alegría, sostuvo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, recogida por Servimedia, que el Gobierno espera "poder presentar Presupuestos cuanto antes" y va a "seguir trabajando para hacerlo posible". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confiaba en tenerlos en el primer trimestre y ese plazo, incidía Alegría, "no ha terminado". "Vamos a seguir trabajando con todas las ganas y posibilidades para poder hacerlo efectivo", insistía este martes.

El Ejecutivo necesita los votos de Junts para sacar adelante los PGE para 2025. A principios de año, tras el acuerdo para salvar parte de las medidas del escudo social, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya señaló que "siempre que hay un acuerdo se pone de manifiesto que tenemos posibilidad de seguir encontrándonos" y que el Ejecutivo seguiría dialogando "para intentar tener unas nuevas cuentas públicas para este año 2025". Pero esas cuentas, de momento, siguen sin estar garantizadas.

ERC tampoco se compromete

Tampoco el pacto con Esquerra Republicana sobre la condonación de deuda autonómica ha sido suficiente para atar el apoyo de esta formación al proyecto de Presupuestos. El líder de ERC, Oriol Junqueras, lo dejó claro la semana pasada al ser preguntado al respecto en 'RNE', donde insistió en que su partido no estaba más cerca de avalar los PGE.

Así las cosas, ambos partidos independentistas, que compiten entre sí para obtener acuerdos para Cataluña en sus respectivas negociaciones con los socialistas, desligan las últimas cesiones de cualquier garantía de apoyo a unos PGE que cada vez se antojan más lejanos.