El Primavera Sound cancela los conciertos de Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal por una fuerte tormenta

Miles de asistentes al Primavera Sound son desalojados de los dos escenarios principales durante la primera jornada de pago del festival

Los detalles La organización ha afirmado que las condiciones meteorológicas hicieron "imposible" que los conciertos pudiesen celebrarse con seguridad.

El Primavera Sound tuvo que cancelar las actuaciones de Doja Cat, Massive Attack y Bad Gyal debido a las lluvias en el Parc del Fòrum, según informó el festival. La organización afirmó que las condiciones meteorológicas hicieron "imposible" celebrar los conciertos con seguridad. Sin embargo, la programación en otros escenarios se llevó a cabo según lo previsto, con presentaciones de artistas como 2hollis, Overmono y Six Sex. Previamente, las lluvias también obligaron a suspender las actuaciones de Alex G y Mac Demarco. A pesar del clima, el público disfrutó de Geese, Blood Orange, Men I Trust y más.

El Primavera Sound tuvo que cancelar la pasada noche las actuaciones de Doja Cat, Massive Attack y Bad Gyal, previstas para la jornada del jueves, tras las lluvias caídas sobre el Parc del Fòrum, según ha informado el festival en un comunicado.

La organización ha afirmado que las condiciones meteorológicas hicieron "imposible" que los conciertos pudiesen celebrarse con seguridad. La programación en el resto de escenarios se desarrolló según los horarios previstos, según el festival, incluyendo actuaciones de 2hollis, Overmono, Fcukers, Six Sex o VVV[Trippin'You].

Horas antes, las lluvias ya habían obligado a suspender las actuaciones de Alex G y Mac Demarco, si bien otros artistas sí pudieron actuar con normalidad.

Así, pese a la situación meteorológica, el público del Primavera Sound ha podido disfrutar de Geese, Blood Orange, Men I Trust, Oklou, Renaldo & Clara y Aiko el Grupo, entre otros.

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