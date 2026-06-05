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Malas condiciones meteorológicas

El Primavera Sound cancela los conciertos de Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal por una fuerte tormenta

Los detalles La organización ha afirmado que las condiciones meteorológicas hicieron "imposible" que los conciertos pudiesen celebrarse con seguridad.

Miles de asistentes al Primavera Sound son desalojados de los dos escenarios principales durante la primera jornada de pago del festivalMiles de asistentes al Primavera Sound son desalojados de los dos escenarios principales durante la primera jornada de pago del festivalAgencia EFE
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El Primavera Sound tuvo que cancelar la pasada noche las actuaciones de Doja Cat, Massive Attack y Bad Gyal, previstas para la jornada del jueves, tras las lluvias caídas sobre el Parc del Fòrum, según ha informado el festival en un comunicado.

La organización ha afirmado que las condiciones meteorológicas hicieron "imposible" que los conciertos pudiesen celebrarse con seguridad. La programación en el resto de escenarios se desarrolló según los horarios previstos, según el festival, incluyendo actuaciones de 2hollis, Overmono, Fcukers, Six Sex o VVV[Trippin'You].

Horas antes, las lluvias ya habían obligado a suspender las actuaciones de Alex G y Mac Demarco, si bien otros artistas sí pudieron actuar con normalidad.

Así, pese a la situación meteorológica, el público del Primavera Sound ha podido disfrutar de Geese, Blood Orange, Men I Trust, Oklou, Renaldo & Clara y Aiko el Grupo, entre otros.

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