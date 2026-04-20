Ramoncín cree que las palabras de Bárcenas sobre Rajoy "no llevan a ningún sitio salvo que se suspenda el juicio y le imputen"

Este lunes Luis Bárcenas ha declarado en el juicio por la 'Operación Kitchen'. Entre otras cosas, ha dicho que contaba con una grabación de Mariano Rajoy hablando sobre la caja B del Partido Popular.

Ramón Márquez, 'Ramoncín', señala que la información compartida por Luis Bárcenas durante su declaración en el juicio por la 'Operación Kitchen' "tiene un interés periodístico tremendo y que, además, sirve para calcular la moral, la honestidad y la honradez de cada uno".

A pesar de ello, indica que hay "un problema legal": "No se puede imputar a alguien por sorpresa en un juicio como este". El artista indica que, si las pruebas de las que se dispone "estuvieran clarísimas, el tribunal podría suspender el juicio el tiempo suficiente para hacer una imputación sobre alguien que, posiblemente, podía estar".

Cristina Pardo recuerda que Rajoy declaró como testigo en el juicio del caso Gürtel, "y, por lo tanto, no esperaría que dijera nada diferente a lo que dijo en aquel momento, que también le preguntaron por la caja B".

"Si él tiene clarísimo el tema de que no ha hecho nada y que no pasa nada, o sabe perfectamente que los que lo tenían que guardar lo han guardado, seguirá con el mismo argumento", reflexiona Ramoncín.

El artista se reafirma en que las palabras de Bárcenas "no llevan a ningún sitio salvo que el tribunal decida suspender el juicio, imputarle debidamente para que se pueda defender y arrancar el juicio con esas nuevas pruebas". "Si no, se va a quedar en si es verdad lo que dice uno o es mentira lo que dice el otro", concluye.

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