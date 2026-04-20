Esteban Urreiztieta señala que existen "indicios muy poderosos" de que alguien tenga el audio de Rajoy recibiendo el dinero en B

El extesorero del Partido Popular ha declarado durante el juicio de la 'Operación Kitchen'. Este ha confirmado que las siglas 'M.R.' pertenecen a Mariano Rajoy.

Luis Bárcenas ha declarado este lunes en el juicio de Kitchen y ha confirmado que las siglas M.R correspondían a Mariano Rajoy y que, además, grabo al expresidente del Gobierno hablando de la caja B del Partido Popular.

El extesorero del PP, además, ha declarado, como detalla Cristina Pardo, que "la cúpula de interior del PP le robó parte de la documentación comprometedora que tenía y, además, que pidió a un preso que destruyera el audio de Rajoy recibiendo el dinero en B". "¿Podemos decir que alguien tiene ese famoso audio?", plantea la presentadora a Esteban Urreiztieta.

El subdirector de 'El Mundo' expone que existen indicios "muy poderosos" de ello. "Hay referencias en las grabaciones intervenidas en la investigación en los mandos policiales haciendo alusión a la existencia de un botín", indica el periodista.

"Tenemos ya acreditado que hubo altísimos mandos policiales que entraron en el taller de restauración de obras de arte de Rosalía Iglesias para intervenir documentación e información sensible", añade. Además, como señala, por primera vez Bárcenas ha reconocido que le robaron material "desarrollando y especificando qué le robaron exactamente".

Sobre quién puede tener ese pendrive que contiene la grabación del expresidente popular, Urreiztieta se remite a la entrevista que Bárcenas concedió a su medio en la que interpela a los mandos policiales "a los que atribuye la tenencia de ese material, a que lo afloren y lo pongan encima de la mesa".

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