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Trump, a por Cuba

EEUU sigue ahogando a Cuba: sanciona a su presidente Díaz-Canel tras la imputación de Raúl Castro

Los detalles El Tesoro de Estados Unidos ha incluido en su lista de sancionados al presidente Díaz-Canel y a su predecesor Raúl Castro. Además, aplica sus medidas sobre la primera dama, su hijo y contra Alejandro Castro, vástago de Raúl Castro.

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Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, ha dado un paso más en su camino para tener el control bajo la isla de Cuba. Porque este jueves ha admitido una serie de sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Un movimiento que llega después de la imputación de Raúl Castro por un suceso que ocurrió hace 30 años.

Y es que, en la noche del jueves, el Tesoro de Estados Unidos ha incluido en su lista de sancionados al presidente Díaz-Canel y a otras cuatro personas, entre las que figura su predecesor, Raúl Castro. Sanciones que se suman al ya histórico bloqueo de EEUU sobre la isla, a la campaña de ahogamiento de Trump a las autoridades cubanas y a una crisis energética y sanitaria sin precedentes.

Los otros tres sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos son la primera dama y segunda esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el hijo de esta e hijastro del presidente cubano, Manuel Anido Cuesta; además del único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro.

La medida, que afecta asimismo a cinco entidades cubanas, es un paso más en la campaña de presiones del Gobierno de Estados Unidos contra las autoridades de la isla.

Raúl Castro, imputado

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El pasado 20 de mayo, era el expresidente cubano Raúl Castro el elegido por Estados Unidos en este sendero que transitan contra Cuba. Ese día, fue acusado formalmente por Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria'Brothers to the Rescue' en 1996 que provocó la muerte de cuatro pilotos.

El Departamento de Justicia estadounidense le imputó cuatro cargos por asesinato y conspiración para matar a estadounidenses y dos por la destrucción de aviones. Delitos por los que Raúl Castro podría afrontar una condena de pena de muerte o cadena perpetua.

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó los cargos en el tribunal federal del Distrito del Sur de Florida contra Castro, a quien acusa de ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el derribo de las avionetas en las que iban tres cubanoestadounidenses y un cubano con residencia legal de EEUU.

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