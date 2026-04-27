Arenas defiende que "nunca" tuvo conocimiento de la grabación de Bárcenas: "No me provocó ninguna intranquilidad que pudiera existir"

Los detalles Arenas ha asegurado en su declaración como testigo en el juicio por la trama Kitchen que "nunca" tuvo conocimiento de la grabación de Bárcenas. Ha dicho que, si existió, fue sin su "aprobación" y sin su "conocimiento". "No me provocó ninguna intranquilidad que pudiera existir la grabación", ha añadido.

El senador Javier Arenas ha declarado en el juicio por la trama Kitchen que nunca tuvo conocimiento de grabaciones hechas por Luis Bárcenas donde se hablase de una contabilidad B del PP. Arenas afirmó que, de existir dichas grabaciones, fueron realizadas sin su aprobación ni conocimiento. Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero, declaró que su padre le contó sobre grabaciones con Mariano Rajoy y Arenas, aunque él nunca las escuchó. Arenas admitió una amistad con Bárcenas, que se rompió al descubrirse la fortuna del extesorero en Suiza. También aseguró que Bárcenas consideraba su conducta legal y que el trato policial no era objetivo.

El senador y ex secretario general del PP Javier Arenas ha defendido este lunes que "nunca" tuvo conocimiento de que el extesorero del PP Luis Bárcenas le grabase a él ni a Mariano Rajoy hablando de una contabilidad B del PP.

"Nunca tuve conocimiento de esa grabación", ha asegurado Arenas en su declaración como testigo en el juicio por la trama Kitchen. Así, ha dicho que, si existió, fue sin su "aprobación" y sin su "conocimiento". "No me provocó ninguna intranquilidad que pudiera existir la grabación", ha añadido.

Por su parte, el hijo de Luis Bárcenas, Guillermo Bárcenas, ha afirmado este lunes ante la Audiencia Nacional que su padre le contó que tenía una grabación del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exdirigente del PP Javier Arenas.

El cantante de Taburete ha afirmado que su padre le "habló de grabaciones en el despacho de Rajoy con Arenas". Conversaciones que, ha dicho, su padre "había grabado". "Yo nunca las he escuchado. Me lo cuenta antes de entrar a Soto. Días antes", ha dicho.

Bárcenas apuntó a Javier Arenas al sostener que había tenido en su poder una grabación de un encuentro con este senador, a quien dijo haber hablado en un restaurante de Sevilla sobre "ingresos extracontables del PP" y de "quién cobraba del partido".

Según Bárcenas, esa grabación estaba guardada en un lápiz de memoria y en la nube, como el supuesto audio en el que se escucharía a Rajoy triturar una fotocopia de la contabilidad en B del partido, cuya veracidad negó de forma taxativa el exlíder del PP.

"Bárcenas consideró que su conducta era legal"

En su declaración, Arenas ha admitido que mantuvo una relación de "amistad" con Bárcenas pero que esa relación "desapareció" cuando se supo que el extesorero del PP tenía una fortuna en Suiza. También ha dicho que él se enteró de la situación financiera de Bárcenas a través de los medios y de que de esas informaciones "no se hablaban en la cúpula". "No había inquietud", ha añadido.

Así, el ex secretario general del PP ha asegurado que Luis Bárcenas tenía el pensamiento de que "su conducta era legal" y que el trato que recibía de la Policía y los fiscales "no era imparcial y objetivo".

Javier Arenas ha recordado que en los años en los que estalló el escándalo de los papeles de Bárcenas, él estaba centrado en Andalucía y en su carrera política en la comunidad autónoma. "En mi etapa en el partido nacional, hasta 2003, el tesorero era Álvaro Lapuerta", ha afirmado.

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