Sáenz de Santamaría sigue el guion de Rajoy: "No tengo constancia de ninguna operación durante mi época"

La exdirigente del PP Soraya Sáenz de Santamaría, a su llegada a la Audiencia Nacional para testificar en el juicio del caso Kitchen

Los detalles Sáenz de Santamaría ha señalado que desconoce si el CNI investigó al extesorero del PP Luis Bárcenas y niega haber hablado de 'Kitchen' con Rajoy. Ha declarado que se enteró de la presunta trama por la prensa y sobre la declaración del expresidente ha sentenciado: "Lo que haya dicho, bien está".

La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró ante la Audiencia Nacional que desconoce si el CNI investigó al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Afirmó no haber discutido la 'Operación Kitchen' con Mariano Rajoy y respaldó su testimonio en el juicio. En su declaración como testigo en el caso 'Kitchen', relacionado con un presunto operativo parapolicial en 2013 para sustraer información a Bárcenas, Sáenz de Santamaría, quien también era ministra de la Presidencia, aseguró que no tenía conocimiento de seguimientos del CNI ni de espionajes a Villarejo, y que se enteró de 'Kitchen' por la prensa.

Ni sabía ni recuerda. La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha declarado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional que desconoce si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investigó al extesorero del PP Luis Bárcenas, a la vez que ha indicado que no habló de la 'Operación Kitchen' con Rajoy. Además, ha defendido la declaración testifical realizada por Rajoy en el juicio: "Lo que haya dicho, bien está".

Así lo ha manifestado en su declaración como testigo en el juicio sobre 'Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas, en el momento en que se investigaba judicialmente la existencia de una contabilidad B en el seno del partido.

Sáenz de Santamaría, que en 2013 era, además de vicepresidenta, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, ha explicado que desconoce si el CNI, que estaba adscrito al Ministerio de la Presidencia, realizó seguimientos o vigilancias a Bárcenas entre 2013 y 2015, como también que hubiera espionajes a Villarejo.

Además, ha detallado que mientras era portavoz y ministra de la Presidencia, todo lo relativo a 'Kitchen' lo conoció a través de la prensa, y que no tuvo conocimiento de la situación fiscal de Bárcenas ni de que algunos policías se pudieran haber apoderado de información del caso Bárcenas en aquel periodo.

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